超複雜！阿媽決意嫁男友父親　港女感崩潰：分咗手個ex變咗阿哥？

單親父母能尋獲第二春並再婚，作為子女本應支持，不過有網民近日發文大呻，表示發現母親自從與男友父親正式見面後，兩人經常單獨約會及聯絡。有次在她與男友及雙方父母見面時，兩人更宣告將會結婚。事主感到非常詫異，又指與男友關係一時變得非常複雜，不知如何是好，「如果之後同男朋友分左手，咁EX咪係我阿哥」。



該女網民近日在香港討論區發文，指兩年前曾帶母親連同男友與其父親見面，後來發現母親與男友父親關係變得曖昧，不但頻繁聯絡，又會約出去見面。事主雖然理解兩人現時單身，即使變成情侶也沒所謂，但她與男友仍在一起，坦言覺得奇怪。

而最令事主感到驚訝的是，近日再見雙方家長，母親竟宣告打算與男友父親結婚，「佢哋結婚嘅話，我同男朋友係唔係從此要兄妹相稱」。事主續指，兩老表明不介意身份問題，又稱將來事主亦可與男友結婚，但4人的複雜關係仍讓她相當煩惱。

她坦言母親能夠再獲幸福是好事，但不知可否再與男友繼續情侶關係，「將來嘅嘢冇人知，結婚就好，如果之後同男朋友分咗手，咁EX咪係我阿哥」。

不少網民紛紛留言表示應支持家人再婚，「佢哋開心咪得囉，佢哋都拋得開世俗嘅枷鎖，後生嘅你就睇開啲」、「係搞笑咗啲啫，最緊要大家冇血緣關係」、「幾多歲仍有追求幸福嘅權利，他們放低可能面對嘅壓力同眼光，值得佩服、祝福」、「一家人親上加親仲好啦」。

不過亦有網民認為，「就算係都應該你哋結咗婚先」、「其實唔結都得啦，兩個加埋過百歲！」、「簡單啲，4人各自脫離關係」、「父母亦唔見得好，明知仔女將來會結婚，仲搞呢啲」、「提醒佢哋唔好生多個B，到時仲複雜！」。