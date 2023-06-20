千萬收入富男友提同居　要窮女友分擔租金兼棄養狗狗　網民：有伏

同居是最考驗情侶的一關，而面對富貴男友的庹縮同居要求，是否已預示分手？外國１名女生與男友面對「未同居、先爭執」的困局，她發帖表男子報稱上月收入數百萬美元（估計過千萬港元），如此富貴卻邀女友搬來一起住，惟需要跟他及其他同性室友分擔租金，而且要棄養其寵物狗。女生深知男友與室友門開支極大，自己不想分擔，加上要棄養愛犬而感到抗拒，故雙方無法達成共識。網民看完帖文都直斥事件「有伏」，除了勸她不要勸養狗狗，更「突破盲腸」質疑其男友虛報收入，指出男友和其他人合租單位，甚至要求樓主搬入分擔租金，懷疑他根本沒有賺得高收入。



報稱收入逾千萬元的富男友要求窮女友同居，但女方需分擔租金及棄養寵物犬，雙方無法達成共識。（《想見你》facebook宣傳圖片）

樓主早前在「Reddit討論區」表示，大約9個月前和大4歲的男友交往，最初以為對方與自己一樣只是努力工作的中產階級，但男友上月表示賺了數百萬美元（估計過千萬港元），樓主對此銀碼無動於衷，因始終自己家境欠佳，正為未來重大目標而努力儲蓄，而且她在5個月前才開始投身職場。

窮女友堅拒拋棄愛犬，亦對男友要求同居的建議感到抗拒。（《想見你》facebook宣傳圖片）

男友一早知道樓主情況，但最近仍三度表示希望同居，男友的住處還有其他同性室友，指可以大家一起分擔租金，又要求她棄養寵物犬。樓主則猶疑自己能否完全適應同居生活，而更重要的是他們的開支通常比樓主獨居開支高得多，與他們分擔費用的話，樓主恐怕不能輕易負擔，故已經向男友提出憂慮，但男友仍然希望和她同居，卻沒有提出解決辦法。

樓主坦言開始懷念單身美好時光，可以一個人平靜地生活，能夠在重要事情上花錢，而且很想把寵物狗留在身邊，如果和男友同居就連狗狗都要放棄，因男友不接受和狗同居，雙方無法達成共識，令樓主覺得男友不愛她，可能分手收場。

男友的住處還有其他同性室友，指可以大家一起分擔租金，又要求樓主棄養寵物犬。。（資料圖片）

帖文引來網民討論，大部分人支持樓主切勿為男友棄養愛犬，甚至有網民認為樓主男友只是想她過來做傭工，更有人「突破盲腸」認為，如果男友真的能賺到數百萬美元，為何要和其他人合租單位，而且樓主搬入時更要分擔租金，這種根根計較的個性實在要小心提方，更質疑他根本沒有賺到數百萬美元，而是在「充大頭鬼」，呼籲樓主先下手為強，主動分手算數。