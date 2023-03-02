馬桶隔籬放睡床？內地另類膠囊旅館住1晚收$68　負責人：物盡其用

眾所周知香港寸金尺土，但內地竟有地方面對同樣問題？近日中國就有民宿推出了另類的膠囊旅館，房間空間非常狹小，睡床旁邊竟已是馬桶，前方就是洗手盤，等同與馬桶共枕。房間1晚收費為61元人民幣（約68港元），設備應有盡有，側牆甚至還很有情調，掛着1幅畫作，不過這樣的空間難免令網民擔心衛生問題，紛紛留言表示「細菌超多」、「衛生間放床嗎」。



中國有民宿推出了另類的膠囊旅館，房間空間非常狹小，睡床旁邊竟已是馬桶，前方就是洗手盤，等同與馬桶共枕，惹來網民熱議並擔心衛生問題。（網上影片截圖）

事源有內地博主「黑貓長」在網上分享1條名為《0室0廳1衛》的影片，可見片中細小房間內設備一應俱全，不只有空調、洗手盆、馬桶、睡床、充電插座等，床頭還有對外窗，可以看到外面環境，同時有日光滲入。雖然是蝸居，但房內不失情調，洗手台上掛着一面鏡子，側牆甚至還有一幅畫。房間驟眼看的確沒大問題，但一看睡床旁邊，竟是供人解決大小二便的馬桶，沒有任何阻隔，入住者變相等同與馬桶共枕，讓人難以接受，而且衛生問題絕對欠佳。

引述陸媒報道，片中房間並非正式住所，而是位於河南鄭州市1個小區內的民宿床位房，距離當地著名的鄭州大學第一附屬醫院鄭東院區非常近，步行僅需5分鐘。房間名為「一居室床位房」，1晚需要61元人民幣（約68港元）。「黑貓長」指出，他是在團購網站上發現這個民宿房間，看完後感到很震驚，「我就覺得很離譜，怎麼可以會有這樣子的房間」，更質疑這種房間到底會不會真的有人去住，所以覺得必須去體驗一下。

「黑貓長」亦表示，到達民宿當天，員工曾提出更換比影片中質素更佳的房間給他，只是他要求必須入住和影片中一樣的房間，對方才按他要求安排，當時負責的員工還覺得奇怪。「黑貓長」便解釋，他得知雖然其他房型都採用類似結構，「但至少馬桶有1個玻璃分隔」，所以希望體會到最貼近原型的房間。

從影片可見，「黑貓長」從睡床醒來便對着廁所馬桶，他強調自己並沒有在該房過夜，只是白天在房裏體驗，又指其實可以選擇睡到另一邊床頭，「但躺到馬桶旁邊就更有節目效果」。他形容剛開始「與馬桶共枕」時，覺得還能接受，但躺了一會就有點反胃，加上房間沒有電視，很是侷促。

「黑貓長」無奈稱，「你要說它（房間）挺小，但是東西也都有」，而且除了睡床被放在馬桶旁邊外，其他設備也沒有衛生問題，「給人的感覺就是很衛生，然後又很不衛生」。不過這樣的環境，1晚收費為61元人民幣，他則直呼「確實多少有點離譜」。

這樣不太衛生的環境，1晚收費為61元人民幣，黑貓長不禁稱「確實多少有點離譜」。（網上影片截圖）

對於如此「特殊」的房型設計，民宿持有人解釋只是物盡其用，利用小空間而已，「其實這個房間是可有可無，有人住就住，沒人住就算」。他又強調該房間並不是月租房，所以不涉及網上有評論指「感覺好像人到了一個什麼地步，才不得不住這種房間」。

短片分享到網上後惹來不少網民討論，直指不只房間衛生問題成疑，有人更揶揄能住在這裏的人都是「人才」，「馬桶細菌超多的」、「這是在衛生間放了床嗎」、「洗手池也將就了，枕頭馬桶實在接受不了」；有人則笑稱「這是吃牢飯吧？」，認為常人根本沒有辦法接受這種居住環境。