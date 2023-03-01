口罩令取消｜女神搭港鐵終除口罩　港男見真身崩潰驚吐4字：XXXX…

【口罩令取消／香港口罩令／解除／撤銷】今日（3月1日）是口罩令取消的第一天，不少人都除口罩「解放」慶祝。有港男在網上發文表示，今日坐港鐵東鐵線時終於見到女神的「真身」，卻令他想相當崩潰，感嘆「幻想破滅」。帖文引來網民熱議，認為是樓主想太多，「個夢早啲醒係好事，可以做返啲正經嘢」、「你自己諗多咗」，也有網民「守住最後幻想」，問樓主「你確認真係佢？」。



有港男在網上發文表示，今日坐港鐵東鐵線時終於見到女神的「真身」，卻令他想當崩潰。 （資料備用）

維持2年多的口罩令今日（3月1日）起取消，室內、室外以及乘搭交通工具，都毋須強制戴口罩。今日所見，街上上街上學人流中不少人已沒戴口罩，亦有很多人乘搭交通工具時選擇繼續戴口罩。

口罩令取消首日上班情況▼▼▼

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然而口罩令取消竟然令人心碎？有港男於Facebook群組「沙田之友」之友發文，指今日坐港鐵東鐵線上班，發現每朝早見到的「女神」無戴口罩，終於見到期待已久的真身，但事實卻不似預期，相當崩潰，「四字形容：幻想破滅」。

Youtuber「momohaha」曾拍攝戴口罩及脫口罩影片，對比之大令人驚訝▼▼▼

日本綜藝節目曾在東京街頭訪問女生戴口罩原因，及後邀請她們脫下口罩，點擊圖輯看看前後對比↓↓↓

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帖文引來網民熱議，有網民感到身受，「啲靚女變晒……幻想破滅」、「唔使等今日，平時食飯等位到埋位除罩食嘢都破好多次啦」。也有網民認為樓主想太多，早些認清事實是好事，「個夢早啲醒係好事，可以做返啲正經嘢」、「你自己諗多咗」、「地下鐵碰着她，好比心中女神進入夢」。亦有網民「守住最後幻想」，「你確認真係佢？」、「我女神仲戴緊，好期待」。