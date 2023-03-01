口罩令取消｜調景嶺站驚見呢一幕　街坊話坑口一樣：我唔好意思…

口罩令今（3月1日）取消，但解除後有不少市民繼續戴罩。有將軍澳街坊今早發帖，記錄「口罩令取消第一朝嘅調景嶺站」，見到站在月台的市民幾乎全部戴上口罩。另有街坊指今早在坑口站也見到「10個有9人戴口罩」，觀塘綫如是，網民們認為地鐵和小巴等交通工具繁忙時間會太逼，有時會面貼面，故會戴口罩自保，惟有人笑言是見到大家都戴，「搞到我唔好意思再戴返」。



樓主拍下取消口罩令後第一朝的調景嶺站，絕大部份人仍戴上口罩。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

樓主在facebook群組「將軍澳主場」發帖，分享「口罩令取消第一朝嘅調景嶺站」，照片所見乘客們個個面向地鐵幕門候車，幾乎大部份人都戴上口罩。另有街坊分享自己在坑口站上車，「10個有9人戴口罩，包括我」，另一名街坊亦見到坑口站幾乎人人戴罩，「搞到我唔好意思再戴返」。

有街坊坐乘觀塘綫由旺角去觀塘，「一樣見到9成9戴口罩」、「地鐵入面9成都有帶，戶外就一半半」。有留言說早上坐小巴也只有他一人無戴口罩，「相信大家需要適應期」。

網民認為防疫多時港人抵抗力或多或少減弱，解除口罩令需慢慢適應，可能半個月後大家習慣了就不會戴，「戴唔戴都係自由，無話一解除就要即刻除畀你睇」，又指很多人在乘公共交通工具時又咳又打噴嚏，地鐵又要面對面企，「講真，我想唔戴，不過好多老嘢一咳，你係聽到啲痰湧出嚟，你話驚唔驚」。有網民爆笑指，大家是否今早仍聽到地鐵月台廣播，「入閘或車廂內請戴口罩，注意個人衛生」。

+ 1

也有網民表示，出門戴口罩亦可防止阿叔阿伯亂吐痰和口水散布病毒細菌，「我返工搭車成日都見到，可能系我黑仔」、「我由屋企行到車站10分鐘都唔使，已經見到幾個隨地吐」。而且口罩多到「喊出嚟」是一大重點，有女網民坦言除了未慣，「二嚟戴咗靚啲」、「就好似豬肉威咁，戴口罩迷死人」。

不過，部份街坊覺得仍戴口罩「幾可悲」，「個個羊群心理，放寬畀你都唔敢除，可悲」，甚至看照片後大呻「我見到嘅係一種『可憐』」。

（facebook群組「將軍澳主場」）