偷外賣斷正！趁車手行開攞走餐點全程被拍　長髮男被指慣犯咁回應

叫外賣送錯或漏單時有發生，若整份餐點被偷就更誇張！近日網上流傳片段，顯示1名長髮男子趁車手泊好電單車前往送餐時，乘機偷去掛在車上、準備送遞的餐點。男子取走外賣後，即被車手追趕拍片，高聲呼喊「偷嘢呀！報警呀！」，又指斥他是慣犯，惟男子未有逃跑，僅拿着餐點一邊揮手，一邊摸向肚子表示肚餓，最終他被車手們截停並報警跟進。



近日網上流傳片段，顯示1名長髮男子趁車手泊好電單車前往送餐時，乘機偷去掛在車上、準備送遞的餐點。（fb「好fashion呀你」影片截圖）

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相關片段早前於facebook群組瘋傳，但未有顯示拍攝日期，可見有外賣車手早有預備，埋伏在高處拍攝，似是設局「引蛇出動」。畫面顯示，有車手將電單車泊好後拿起餐點前往送餐，當時車上仍有其他外賣等待送遞，這時 1名站於牆後的長髮男子不斷偷看並細心觀察，確認車手離開後，便施施然走到電單車，取去其中1袋餐點。

埋伏的車手目擊偷竊過程，隨即追出與長髮男子對質，邊跑邊指控他偷外賣，高聲呼喊：「偷嘢呀，呢個人偷嘢呀！報警呀喂！救命呀！」男子被揭發後未有否認或逃走，僅嘗試避開拍片的車手，一邊揮手，一邊摸向肚子表示肚餓。

埋伏的車手目擊偷竊過程，隨即追出與長髮男子對質，邊跑邊指控他偷外賣。（fb「好fashion呀你」影片截圖）

長髮男子之後更走到路邊花槽，拿起疑是剛偷取的外賣打算離開，遭拍片車手阻止，這時亦剛好有其他車手趕到，眾人將男子截停並報警。拍片車手邊喘氣邊稱「朋友，好多次呀（意指偷外賣）」、「我哋好辛苦呀」，又與其他行家以外語講述事件。

片段最後可見，兩名警員到場，向坐於花槽旁邊的長髮男了解事件及核實身份，惟拍片者未有交代男子有否被捕，僅有人於背景稱「捉住咗喇！捉住咗喇」。

長髮男子之後更走到路邊花槽，拿起疑是剛偷取的外賣打算離開，遭拍片車手阻止。（fb「好fashion呀你」影片截圖）

網民看過片段也質疑涉事長髮男為慣犯，估計同類事件已發生多次，車手才會早有預備埋伏拍片，「應該偷過好多次㗎啦，如果唔係都唔會咁樣捕佢」、「人哋送外賣送一單搵一單，都要偷人啲嘢」、「偷餐廳反而可能無事，餐廳無咗最多整過，偷外賣員嘅真係棟咗喺到，唔捉你都唔得」。

亦有網民錯重點，稱「冇偷電單車要感恩」，建議車手可將餐點放於上鎖的保溫箱或儲物箱內避免同類事件，有人則慨嘆，「發生了什麼事？（車手）叫到拆天香港人都冇人幫手，香港真係無得頂」。