【有片】台灣霸氣阿叔嫌雪糕筒阻路「出腳教訓」　下秒即陷入坑洞

台灣桃園市平鎮區延平路上的一處人行道有一個大坑洞，因此放了兩個雪糕筒提醒用路人。



不過，一名網友在臉書上分享一段監視器影片，發現有一名阿伯經過的時候，伸出腳踢開雪糕筒，結果不幸跌在地上，甚至腳還陷入坑洞中。

網民：「放雪糕筒是有原因的」 點擊放大看阿伯出事過程：

+ 11

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享一段23秒的監視器影片，從畫面中可以看見，一名身穿藍色衣服的阿伯走在人行道上，當他看見路旁的兩個雪糕筒後，居然伸出左腳用力踢開。

沒想到，阿伯摔倒在地上，腳還陷入坑洞中，所幸沒有太嚴重的傷勢。對此，原PO在貼文中寫道，「阿伯啊！雪糕筒就是放給你警示用的，不要覺得擋到你直行的路就給他一腳啊」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「見微知著，這個阿伯平時大概也是很自我的人」、「事實證明，人家雪糕筒放在那個位置是有原因的」、「雪糕筒表示：早就跟你說這邊很危險了」。

【同場加映】極速現眼報｜百厭內地男「挑機鮟鱇魚」伸腳入嘴 下秒連鞋被吞噬（點擊放大瀏覽）：

+ 19

「明知山有虎，偏向虎山行；明知地有洞，偏向洞裡鑽」、「居然是會整隻腳掉進去，這到底是什麼陷阱」、「還以為是整人節目XD」、「這身體重量加上年紀骨質退化，傷害應該不小」。

也有網友提到，「倒覺得阿伯是熱心想把雪糕筒移裡面點，但誤踩雷，雖然有點好笑，希望阿伯沒事」、「阿伯或許只是覺得雪糕筒放外面了點，所以才想踢過去旁邊」、「我看阿伯移動雪糕筒是直覺擋到他人路過，想好心移開讓別人好通過，他當下沒想那麼多」、「應該是阿伯看到旁邊人行道的電單車跟雪糕筒中間的路太小了，就調整了一下雪糕筒的位置，只是沒想到」。

據了解，事發後已有工作人員前往處理，進行洞口修補。

【同場加映】天花突然「跌落1隻手」 泰美女以為藏屍秒報警 真相同樣得人驚（點擊放大瀏覽）：

+ 25

延伸閱讀：

達美樂小披薩改名為「中披薩」 掀網爆笑：以後變買大送中

隔壁街有車位卻街滿街違停！他問「台灣人很懶得走路？」網點原因

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】