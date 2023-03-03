「隧道自由行」相片瘋傳！男女車龍旁逆線行　網民：畀隧道費未？

不是條條路都可任人通行的！網上今午（3日）瘋傳相片，顯示有一對男女在行車隧道內步行，旁邊就是一條長長車龍，中年漢在馬路上走、中年婦則在石壆上慢行，暫未知事發隧道在哪。照片引來網上熱議，網民質疑為何無人阻止該對男女走進隧道，形容有關行為很危險，但涉事者已「行到出口咁滯」，又質疑2人有沒有繳交隧道費。不過，有人指現場見到車龍，替測有可能是坐的士時不滿塞車增加車資，故他們寧願自己行。據《行車隧道（政府）規例》，行人不可以行入政府行車隧道，違者將會被罰款。



網上瘋傳相片，拍到一對中年男女在行車隧道內步行。（fb群組「西環變幻時」圖片）

網上流傳2張相片，顯示1男1女在行車隧道內步行，暫不知是哪條隧道，但照片內有不少紅的，相信並非新界區發生。有網民將照片分享至facebook群組「西環變幻時」，形容是「隧道自由行」，相片可見一對中年男女在隧道內逆線行走，旁邊就是長長的車龍。另1張相片拍到該對男女戴口罩，男子指着1輛私家車車疑在說話，同行女子則在石壆上行走。

相片引來網民嘩然，笑稱「只要係道路就會有人行」、「原來真係可以行路過海」、「畀咗隧道費未」、「架架的士都唔過海，我自己行過去？」，有人揶揄2人「型到核爆」。不過，亦有人指可能是隧道塞車，故該對男女才會下車步行，「落的士行，一路坐一路跳錶」，有分析指可能男女是內地客，恐被歧視或「呃錢」才選擇行隧道。

網傳圖片，拍到一對中年男女在行車隧道內步行。（fb群組「西環變幻時」圖片）

有人質疑隧道出入口理應有管理人員，「啲staff瞓緊？」、「有更亭、控制室又有閉路電視，點會行到出口咁滯」、「無隧道職員趕走，瞓覺？」。

過往不時有人拍行有行人步行穿越隧道，其中2017年有女子在紅磡海底隧道九龍入口中線慢跑，進入管道前被職員截停帶走；2015年，試過有兩名外藉男踩單車闖入紅隧九龍入口到港島，被職員攔下報警處理，前年亦試過有男子踩單車闖入紅隧，管理公司亦有報警處理。根據《行車隧道（政府）規例》，行人、單車、三輪車等，均不准進入任何政府行車隧道，違者最高罰款5,000港元以及監禁6個月。

（facebook群組「西環變幻時」）