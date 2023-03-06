有創意！日本西裝店假人模特兒動作惹爆笑　網民：似少林寺18銅人

這些假人模特兒如此賣力，有沒有挑起你的購物慾？近日網上再度瘋傳一輯日本西裝店創意假人模特兒的照片，這批模特兒與大家看慣的端莊模樣截然不同，而是做出各種搞怪動作，表演街舞、鐵頭功等，吸睛的動作讓網民大呼「好想買」。



近日網上瘋傳一輯日本西裝店創意假人模特兒照片。（fb群組「好fashion呀你」圖片）

有香港網民近日於fb群組「好fashion呀你」上載4張西裝店假人模特兒照片，笑言「好普通嘅一套西裝suit，但係搞到我好想買」，從照片可見其中1張顯示店舖為日本老字號西裝品牌「青山洋服」（AOYAMA TAILOR）。按常理，穿上西裝時都應站得端正，惟店舖不按理出牌，展示一批極有動感假人模特兒，如用頭倒立、跳起、跪地、單手撐地等，此乎想顯示無論如何大幅度擺動身體，穿上「青山洋服」西裝的舒適感是一流和不會「爆呔」。

相關照片於網上瘋傳，正正反映宣傳策略十分成功，網民大讚「有創意」、「好有飛嘅感覺」、「第一張左一鐵頭功」、「最尾嗰幅，搞到我即刻想買」，有人笑言「夜晚閂咗門，啲公仔可能會紮紮跳」、「換衫個個應該幾攰」。

不少網民聯想到假人模特兒的動作此乎是參考了各類動漫及影視作品，「呢啲動作出自《JoJo 的奇妙冒險》」、「負責攞設嗰個肯定係jojo fans」、「蜘蛛俠出場！」、「當少林十八銅人，人生第一次穿上西裝時」、「穿了就會變少林足球了」、「東邪西毒南帝北丐中神通，再加傻姑轉晒場去日本？」。

網民認為假人模特兒動作參考了以下動漫及影視作品▼▼▼