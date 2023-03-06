樓上鄰居深夜常製造噪音　港男鐵閘走廊貼大字報警告　網民咁提醒

深夜鄰居不斷發出噪音滋擾，確實令人「好燥底」。有港男近日深夜飽受樓上鄰居噪音困擾，忍無可忍決定列印多張大字報，於涉事鄰居單位的鐵閘及走廊張貼，提醒每晚11時後勿製造噪音。他於網上分享反擊行動，引來網民熱議，有人大讚「做得好，全層樓知道，全區知道」，不過也有網民提醒胡亂張貼大字報可能違法，「小心喎，屈你刑事毀壞都得」。

根據香港法例第400章《噪音管制條例》，任何人於下午11時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪，可處第3級罰款，即1萬港元。



有港男近日深夜飽受樓上鄰居噪音困擾，忍無可忍下決定列印多張大字報，於涉事鄰居單位的鐵閘及走廊張貼，提醒每晚11時後勿製造噪音。（fb群組「樓上噪音苦主大聯盟（香港）」圖片）

港男1日於fb群組「樓上噪音苦主大聯盟（香港）」發文表示，樓上鄰居經常於深夜發出噪音，他曾到樓上面對面反映，「我同佢講你哋好嘈，可唔可以靜啲？」，惟安靜了一段日子後，鄰居故態復萌，「早兩日開始又來料」。

港男無可奈何下，靈機一觸決定用A4紙列印多張大字報，印上「XXXX室，11點後，請勿製造噪音」，然後於涉事鄰居單位的鐵閘及走廊張貼，他指出此為第一步行動。

港男笑言，原來想用黑色底和紅色字，但認為「為咗啲無聊人print彩色，有啲唔合乎經濟環境效益，冇理由為咗佢拉低晒我哋成個群組嘅GDP」，故最終作罷。他又說，「做咗衰人太耐，我想用正當嘅手法去玩謝佢」。

有港男近日深夜飽受樓上鄰居噪音困擾，忍無可忍下決定列印多張大字報，於涉事鄰居單位的鐵閘及走廊張貼，提醒每晚11時後勿製造噪音。（fb群組「樓上噪音苦主大聯盟（香港）」圖片）

網民紛紛留言大讚及支持樓主，「勁，呢啲就真係做嘢喇」、「正呀！我都諗過咁做㗎！」、「支持樓主，一啲都唔過份，俾人嘈過嘅一定知有幾慘」、「一定係好乞人憎！嘈得好緊要」。

有網民留意到涉事單位原本有與走廊空氣流通的窗，但被戶主封實，「咁得意，窗都封死晒，買咗？佢嘈我實999」。有網民問道，「LV1係呢招，LV2,3,4,5,6…係？」、「應該黃底紅字，印到好似符咁貼佢門口，記住用貼街招嗰啲膠水，難清好多」。

有留言擔心樓主行為可能違法，「咁樣貼紙，如果對方報警，會唔會犯法，對方有鏡頭影到」，樓主回覆並強調「我呢啲溫馨提示」，又說「影到仲好添呀，記得落嚟搵我，我即刻打電話叫JP（太平紳士），叫JP call埋環境保護署」。

該港男表示，曾到樓上面對面反映噪音問題，惟安靜了一段日子後，鄰居故態復萌，「早兩日開始又來料」，無奈下張貼大字報。（《與神同行：終極審判》劇照）

翌日（2日）樓主再度發文表示，貼大字報獲得成效，「琴晚冇噪音發出」，開心地說終於能夠享受「深層次優質睡眠」。網民留言道，「掂啦，但留意多幾日」、「希望日日如此！」、「有停手還算知羞恥，有好多音畜都厚顏無恥的」。

根據香港法例第400章《噪音管制條例》，任何人於下午11時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪，可處第3級罰款，即1萬港元。