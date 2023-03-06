頂到？女生乘港鐵斥核突男下體頂臀部：好XX！　PO相公審1句惹議

港鐵人多擠迫，隨時引來爭議。有女生於網上發文表示，搭港鐵時被後面的男子用下體「頂」其臀部，批評相當嘔心，「係咪黐X線」，並上載照片公審。帖文惹起網民熱議，認為應當場與對方對質，「報警啦」；也有網民認為港鐵車廂擠迫，該男子未必有心「頂」到樓主，「男人着棉質／鬆身褲好容易激凸」、「男人可以點保護自己搭地鐵」。



港鐵人多擠迫，隨時引來爭議。（資料圖片）

該港女於Instagram（IG）上載圖片講述經歷。她指出，當時背對着1名男子，但突然臀部感覺有異，於是轉頭查看，發現對方竟用下體「頂」她，怒斥惡心，「我X你老X，我本身背對距（佢），我就feel到我patpat 5（唔）妥，即刻轉返面，原來條友係咁頂我，係咪黐X線好X嘔心」。

從樓主上載的照片見到，當時車廂相當擠迫，而樓主旁邊的男士穿着灰色棉褲，與樓主相當貼近，下體位置疑似凸起。

該港女於Instagram（IG）上載圖片講述經歷。（網上圖片）

帖文引來熱議，有網民認為樓主應當場與男人對質，「一定要當街捉住呢啲X樣」、「報警啦」、「當時唔報警，事後先來講有咩用」。但也有網民認為港鐵車廂擠迫，該男人未必有心「頂」到樓主，「其實男人着棉質／鬆身嘅褲好容易激凸」、「咁男人可以點保護自己搭地鐵」。