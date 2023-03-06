痛！女子誤將假陽具插入尿道　水平卡膀胱令醫生都嚇呆：非常罕見

女性借用性玩具獲得性高潮並不罕見，但誤將假陽具插入尿道就實屬罕見了。早前，以色列1名29歲女子誤將9厘米長的水晶假陽具一下子塞入了尿道，假陽具水平地卡在她的膀胱內，無法靠自己取出，於是她只能前往當地醫院求助，所幸的是取出過程相當順利。不過醫生就指出泌尿道被塞入異物「是非常罕見的」，而女子所塞入異物寬度已經打破了他們所遇到過的紀錄。



以色列1名29歲女子誤將水晶假陽具塞入尿道，假陽具水平地卡在膀胱內，她嘗試取出不果，於是前往醫院求診。（《泌尿外科病例報告》圖片）

醫學期刊《泌尿外科病例報告》於本月（3月）發表該則膀胱異物病例，以色列1名29歲女子因為小便不適及腹痛，前往耶路撒冷沙雷澤德克醫院（Shaare Zedek Medical Centre）急症室求診。她告訴醫護人員，在使用水晶假陽具尋求「性滿足」時，她誤將假陽具從尿道口塞入，並意外地進入膀胱。她事後花了數小時嘗試將假陽具取出不果，只能求助醫生。

醫生利用超聲波初步窺見1個約10厘米長的「長條狀異物」，及後透過盆腔X光掃描及CT掃描檢查，確認女子膀胱內有1根長9厘米、寬2.5厘米的異物，異物處於水平狀態卡在膀胱內，並擠壓着膀胱側壁。

醫生幫女子進行全身麻醉，然後用內窺鏡插入女子尿道，並配合膀胱鏡抓取器將假陽具穩定在垂直位置，再從尿道夾出。手術相當順利，女子使用導尿管排清尿液後亦沒有任何不適，在取出導尿管後，當天就出院了。

醫生表示尿道被插入異物後，除了會出現排尿困難和腹痛外，還可能出現尿中帶血、無法排尿和生殖器腫脹。（示意圖/GettyImages）

而醫療團隊事後在報告中寫道因為尿道的結構所限，「泌尿道中的異物是非常罕見的」，而這種異物入侵的個案多數是「自我插入」，並與好奇心、性快感或精神障礙等因素有關。尿道被插入異物後，除了會出現排尿困難和腹痛外，還可能出現尿中帶血、無法排尿和生殖器腫脹。

該院醫生又指，取出泌尿道異物時一般都會借用內窺鏡協助，盡量避免開放手術。而以女性尿道而言，透過內窺鏡移除直徑大於1.8厘米的物體已經極具挑戰性，過往他們所遇到的最寬物體為直徑2.4厘米，而是次病例已經打破了過往紀錄。

（綜合）