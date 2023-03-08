要樓定要移民？家人送$500萬樓留人　20歲仔1原因棄樓移民加拿大

【移民／加拿大／移民須知】移民前要做好抉擇！有20歲港男於討論區發文表示，本來已計劃好移民加拿大，惟父母卻表示會留下市價約500萬元的樓給他，然而如果移民加拿大就「一去無回頭」，「去就日後就唔會返嚟拎層樓」，令樓主陷入兩難，猶豫是要「移民靠自己重頭嚟過」，還是「留喺香港躺平」。

帖文引來網民熱議，大部份人都認為樓主應該移民，「磚頭會等人，但時間唔會」、「獨子你父母層樓唔留畀你唔通送畀陌生人？」。樓主隨後回應網民表示，已決定移民加拿大，「我寧願自己探索呢個世界，喺加拿大慢慢建立返自己嘅生活」。



移民前要做好抉擇。（示意圖／資料圖片）

該20歲港男於連登討論區以「我想移民，但屋企人話層樓留比我」為題發文，指自己與家人關係非常差，「連登仔口中嘅濕x父母」，而他本來已計劃好移民加拿大，「plan咗成年去，可以包搬走、讀書、移民，好扺玩」。

不過樓主表示，如果他移民到加拿大，就「一去冇回頭」，惟父母卻說會把市值400萬至500萬元的樓留給他，令他陷兩難，「去就日後就唔會返黎拎層樓，等層樓起碼二十年；如果留喺香港，唔知讀咩科，想報社工hd（高級文憑）未必收，學歷中六，打咗兩年工儲夠錢，夠畀生活費、學費」，遂求問其他網民如何抉擇，「移民靠自己重頭嚟過，（還是）留喺香港躺平，讀埋hd升u（大學）做嘢，忍多屋企二十年情緒勒索但有樓收」。

港人移民離港情況▼▼▼

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帖文惹起網民熱議，大部份都認為樓主應移民加拿大，「磚頭會等人，但時間唔會」、「獨子你父母層樓唔留畀你唔通送畀陌生人？」、「如果樓主40歲先考慮埋層樓啦，20歲梗係走，20年後話唔定香港樓根本唔值錢」、「如果你移民佢就唔留畀你，咁你留港佢都可以有其他理由唔留畀你，到時就移民機會同層樓都一齊無」。但亦有網民認為樓主應留在香港，「你冇錢，去到要畀租，到時生活都未必夠香港好」。

樓主之後回應網民留言，明言決定要移民加拿大，「咁係我立場唔貪佢層樓，出發咗，佢要留畀我再算。呢二十年發生咩事冇人知，我寧願自己探索呢個世界，喺加拿大慢慢建立返自己嘅生活……我留港要畀家用受氣，讀書返工體驗應該外國更好」。他又說，「香港生活我都生活咗喺度二十年，咩都住夠啦，佢哋（父母）人均居住面積大咗，見少咗反而唔會面阻阻冇嘢講，可能關係重好咗啦，所以加拿大，我去硬啦」。