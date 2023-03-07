內地女來港旅遊好後悔：為什麼沒提醒要XXX呢！呻淪落到要咁做…

【通關／香港旅遊】去旅行要做足準備！有內地女於小紅書發文表示，到香港旅遊第一天就後悔了，事關她提前換了港幣，卻沒有帶錢包，結果「淪落」到只能用信封存放現金，直指「為什麼沒人提醒要帶錢包呢！」。帖文引來網民熱議，不少人感同身受分享類似經歷，有人就建議她可把現金放在手袋或褲袋，「不用銀包啊」。



該內地女於小紅書以「到香港的第一天就後悔了」為題發文，講述近日來港旅遊沒帶銀包經歷。（小紅書）

該內地女於小紅書以「到香港的第一天就後悔了」為題發文，講述近日來港旅遊沒帶銀包經歷，感嘆稱「大家都說要提前換一些港幣，可為什麼沒人提醒要帶錢包呢！」。她指出，由於自己已習慣「一部手機走天下」，無奈下只好「淪落」到用信封存放現金，並標籤為「最後悔的事」。

樓主又提到，由於在香港「還是有點冷的」，來港後只能急忙買了1件厚外套，「尤其是室內空調（冷氣）一開，我這個冬天都不穿秋褲的人，趕緊衝出去買了件厚外套」。

樓主感嘆：「為什麼沒人提醒要帶錢包呢！」（小紅書）

帖文引來網民熱議，不少內地網民指有類似經歷，「當時在香港入了個錢包，還長款，一回來發現，櫃子蹲，只有出境遊才有它發揮作用的時候」、「帶了3.5w（3.5萬）港幣去，橡皮筋一捆塞在口袋裏，拿錢的時候還不小心扯成兩半，看了評論才想起錢包這個東西，被自己的蠢氣到了」、「哈哈哈，很多年輕人，經常出門只帶一部手機，鑰匙啊包啊什麼都不帶的」。

也有網民建議，「不用銀包啊，我過香港換的一兩千就放個褲袋」、「隨便放在包包夾層什麼的都可以」、「我直接把港幣澳門幣放在銀包，外加一個小散銀袋裝硬幣，每次去澳門才拿，回來就放回抽屜」。

通關後來港旅客增加。（資料圖片）

樓主回應時直言，對帖文引來熱烈討論感到意外，認為「其實每種生活方式都有自己的利弊，習慣就好喜歡到處走走，不就是為了體驗這種不同嘛」。