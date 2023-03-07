救救口罩！大量抗疫物資遭棄置　過百盒口罩棄垃吸站　網民批浪費

【口罩令／取消／解除／棄置／回收】新冠肺炎疫情初期口罩難求，但隨着口罩令於3月1日取消，口罩完成「歷史任務」，大量新貨被棄掉。從網上社交群組見到，多區垃圾站都有人棄置抗疫物資，包括口罩、快速檢測包、酒精搓手液等，許多更是全新未開封，且還有1年才過期。

網民看後批評相當浪費，呼籲有需要的人可自行「救走」；也有網民認為，無用口罩可捐予清潔工、護老院等仍需口罩的單位或機構，更有意義。



錦上路吳家村三角公廁旁垃圾站有大量全新盒裝口罩被棄置。（facebook群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組)」）

有網民周日（3月5日）於facebook群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組)」上載多張圖片，指錦上路吳家村三角公廁旁垃圾站有大量乾淨的口罩被棄置，留言指「乾淨的，大量」，呼籲「有需要請自救」。

從圖片見到，垃圾站堆滿了一盒盒橙色包裝口罩，目測有過百盒，而包裝盒顯示口罩於2022年2月製造，到2024年2月才過期。不過樓主之後更新帖文表示，「見到有人救起咗少少，其他已被垃圾掩蓋，勿前往」。

口罩於2022年2月製造，到2024年2月才過期。（Facebook群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組)」）

除了吳家村三角公廁旁垃圾站，本港多區都有人大量口罩或抗疫物資被棄置，包括快速檢測包、酒精搓手液、消毒噴霧等防疫物品。

北區粉嶺聯和墟聯發街垃圾站發現多箱口罩：

上載圖片的網民指，這些被棄置的口罩「全新密封袋有幾箱」，歡迎「自救」。

元朗洪水橋丹桂村垃圾站（消毒噴霧、酒精搓手液）：

上載圖片的網民表示，他趕及在清潔工清場前「救起」了該批消毒噴霧及搓手液，呼籲有興趣的人可以排消毒噴霧（最少取2支或以上）及搓手液（最少取5支或以上），以水果或素食交換，而消毒噴霧到期日爲2024年3月22日，「有啲無蓋，介意勿排，可以直接pm，請講要幾多支，風險自負」。

荃灣石圍角新村巴士站：

有人於石圍角新村巴士站的椅子上放置了2個大型紙皮箱，其中1個大紙皮箱堆滿立體口罩，並貼上寫有「口罩自取」的白紙；另1個紙皮箱則有堆成小山盒裝的快測包，同樣貼上白紙寫着「驗測包自取」。

看到大批口罩、快速檢測包、酒精搓手液等防疫物資被棄置，網民都批評相當浪費，「點解要咁樣對待啲口罩，擺得好好地寫住免費任取，兼且有牌子都會有人取」、「唉！3年前的今日…」。

也有網民認為應捐予有需要的單位或機構，「冇陰功，送畀清潔工都好呀」、「其實如果唔要啲口罩，尤其是咁大批，真係可以捐畀啲護老院」、「其實有些工作係需要戴口罩的，真係浪費」、「咁多，點解唔捐畀有需要人士？畀老人院都好啦…」。