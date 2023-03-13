內地女懷孕24周入境香港被拒仲咁做　小紅書怒轟：懷孕就要被XX？

【孕婦入境香港／政策】有年輕內地女子於「小紅書」發文訴苦，指自己懷孕24周想入境香港但被拒，更被拉進「小黑屋」（單獨房間）裏問話，質疑「不是說孕7月才會不給過香港嗎？是不是我走私家車通道關海關的都過不去」，於是求問其他網民「哎，你們是怎麼過去的？」。帖文引來網民熱議，有人認為「懷孕拒絕過關很正常吧」，也有網民教路如何入境香港。

根據本港入境政策，目前懷孕28周或以上的非本地孕婦，入境時必須持有並向入境處人員展示由本港醫院發出的「預約分娩服務確認書」，否則可能被拒入境。



通關後來港旅客增加，有內地孕婦訴說被拒入境。（資料圖片）

該內地孕婦於「小紅書」以網名「迪士尼在逃悍婦」發文指「孕婦過香港被拒絕入境」，指自己懷孕24周，然而近日入境香港被拒，並被拉進「小黑屋」，「當時就我一個人，海關問了我一堆問題，B超單結婚證都出示了，不是說孕7月才會不給過香港嗎？是不是我走私家車通道關海關的都過不去」，感嘆「哎」，並求問「你們是怎麼過去的」。

該內地孕婦於「小紅書」以「孕婦過香港被拒絕入境」為題發文，指自己懷孕24周，然而近日入境香港被拒。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人表示「懷孕拒絕過關很正常吧？」、「或許他們怕早產吧…這些海關的標準真的很難說，以前去紐西蘭的時候他們不只搜查我的行旅箱，還拉我進小黑屋讓我脫光衣服，我可沒有選擇的權利，要不就被遣送回馬來西亞，後來即便我配合了也只是給我1個月的簽證」、「確實是這樣的，孕婦不能過去，除非你是香港戶籍。沒被發現還可以，被發現了就真的不能過，政策就是這樣，理解就行了，沒必要生氣」。

亦有網民「教路」如何入境香港，「單純消費不行，要有預約香港生產醫院證明書才行，我之前就是出示這些過關的」、「簡單一點和妳說吧，現在你要去，除非你老公是香港人，而且能申請探親簽證，並且預約了香港的醫生做產檢，一周內在香港約到床位」。另有內地網民質疑不准內地孕婦入境是否歧視內地人，「不是按周數計算來的麼？如果符合規定還禁止入境，就說明被歧視了，以後可別去了」。

樓主回應網民時強調，她不打算在香港產子。（示意圖／gettyimages）

樓主回應網民時則強調，她不打算在香港產子，「我老公有香港身份證的，我沒有，我也不打算在香港生孩子，只是想去逛一下就回了。就是單純的買東西，內地早就已經定好了分娩月子，那我幹嘛跑香港去生，懷着孕去香港就得被你們這些人噴啊？」，她又說不會刪文，惟現時已無法閱覽該帖文。

根據本港入境政策，目前懷孕28周或以上的非本地孕婦，入境時必須持有並向入境處人員展示由本港醫院發出的「預約分娩服務確認書」，否則可能被拒入境。