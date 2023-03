以神之名丨邪教全能神曾現香港　專向婦女洗腦要教徒拋夫棄女傳教

【以神之名/方力申女友葉萱/Maple Yip/攝理教教主鄭明析】Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)揭發韓國攝理教教主鄭明析(정명석)長年性侵及強姦女信徒,受害者人數共逾千人,遍布亞洲地區包括香港及台灣,其中藝人方力申的女友葉萱(Maple)在片中聲淚俱下親述被性侵過程。案件於昨日(7日)第4次開庭,Maple的前男友以證人身份出席,揭發Maple為搜集證據硬着頭皮犧牲被鄭明析再性侵一次。事件引起外界對異端宗教的關注。

事實上多個國家亦曾出現各種異端宗教,其中邪教「全能神教會」更一度活躍於香港,該教會以基督教教義為基礎,專向新移民婦女埋手,以洗腦方式宣揚異端宗教思想,同時滲透基督教會,甚至以金錢或女色引誘神職人員。信徒會被要求與家人斷絕聯絡,全心投入傳教工作,而違背要求的則會受到懲罰,後果更有機會危及家人。



多個國家曾出現各種異端宗教,其中邪教「全能神教會」更一度活躍於香港。(網上圖片)

全能神教會」(前稱「東方閃電」)於1993年在河南由黑龍江人趙維山創立,他原為基督教「呼喊派」中的1名信徒,其後疑因與不滿教內同工而離教。趙維山其後與當地1名女子楊向斌自立教派,指耶穌已經以1名中國女子、亦即楊女的形象道成肉身,就是該教會所敬拜的「全能神」,並推崇她為「女基督」,自己則自封「大祭司」,全權管理教內事宜。

「全能神教會」的教義以基督教作為基礎,惟內容與正統基督教並不相符,例如認為三位一體的神不存在、指《聖經》為已過時的歷史書籍,沒有參考價值,以及認為耶穌釘十字架是為了救贖罪人,但救贖工作仍未完成,需要神第二次道成肉身,成為降臨在中國的「新基督」,才能將拯救罪人等等,因而被基督教視為異端。

「全能神」組織嚴密,教徒常以一般教徒身份混進基督教會,專向中年婦女,尤其是新移民埋手,先與對方建立朋友關係,其後便會藉查經、聚會為名,以洗腦方式向基督教徒傳遞異端教義,最終目的是將對方帶離教會,投身「全能神」的傳教,藉以為教會提供金錢「奉獻」或無償工作。「全能神」教徒亦會滲透於基督教會,取得教牧人員信任後拉攏他們,甚至以金錢或女色作為引誘,並以此作為威脅,要求對方帶同信眾加入該教。有全能神教徒更會製作偽冒其他基督教會的Facebook專頁或網頁,誘騙年輕基督教徒加入。

「全能神教會」由黑龍江人趙維山創立,他與女子楊向斌自立教派,指耶穌已經以1名中國女子、亦即楊女的形象道成肉身,就是該教會所敬拜的「全能神」。(央視影片截圖)

有曾加入「全能神」教會,並離家11年傳教的前教徒表示,當初遭教友以誘惑、欺騙、軟禁及恐嚇等方式傳教,「講到我如果不信,以後有災難就會下地獄,就會在災難中毀滅」。她指,教會向她灌輸「全能神」才是人生首位,因此阻攔信仰的人,包括家人都是撒旦,又要求她拋下丈夫及一對分別年僅十多歲及5歲的子女,離家幫忙傳教,期間須住在接待家庭,每月僅獲發50月作生活費,並遭限制人身自由,不准聯絡家人,同時須不斷向教會奉獻金錢及時間。

該名前教徒稱,教會為免被政府發現或打擊,反偵查意識極強,教徒之間不但會以暗號溝通,彼此用「聖靈名」而非真實姓名互相稱呼,又不時更換用作聯絡的電話卡,「說生病或不舒服,就代表環境不好,不能來聚會;說大姐二姐三姐,就是代表一線二線三線的領導」,亦會以各種標記再三確保聚會地點安全,「家門口放一盆花就是丈夫在家不能聚會,沒放花就證明他不在家,可以來聚會」。

她續指,「全能神」教會為了更有效率地謀取經濟利益,僅重視有利用價值的信徒,當中年輕、懂得使用電腦或懂翻譯的,工作能力較強的信徒會被安排到外國傳教,而年紀較大的則會視乎能否為教會帶來收益而決定是否遭淘汰趕走,「還能奉獻錢,還能作工,那就還有利用價值,也就還讓你聚會,不會淘汰,就算80歲都要」、「如果工作效益低,沒有利用價值,也會被淘汰」。

由於散播「世界末日」言論,「全能神教會」被中共列為邪教,除了在內地活躍外,亦於超過30個國家及地區傳教,當中亦包括香港。(網上圖片)

由於散播「世界末日」言論,又通過反覆洗腦等方式要求信徒自願奉獻財物及全時間投入傳教,更在內地發生過因傳教打死人事件,故「全能神教會」被中共列為邪教,「央視評論員」微博的圖片列出邪教的5大特徵。

案發後,「全能神教會」已不容於內地,而「教主」趙維山早於2000年已利用假身份抵達美國,並以「宗教迫害」為由申請政治庇護。該教會除了在內地活躍外,亦於超過30個國家及地區傳教,當中亦包括香港。早於2013年,「全能神」教會就曾斥資1000多萬港元,在香港多份中英文報紙上刊登廣告,以擴大影響力。

目前該教仍在多個國家活躍,更會「與時並進」利用網絡傳教,以接觸更多具潛在奉獻能力的年輕人,例如透過Facebook和Skype等社交媒體招募信徒,甚至提供獎學金或以進行聖經研究為誘餌拉攏他們。「全能神」亦製作大量網絡材料,包括影片、歌曲、微電影或供教徒互相聯繫的論壇及討論區,只要留言表現對該教有興趣,就會被要求提供其他直接方式聯繫。

上月《墨西哥太陽報》就曾報道,當地1對疑為「全能神」教徒的雙胞胎突然無故失蹤。家人曾稱雙胞胎獲教徒送贈平板電腦和手機等電子產品以便聯絡,由於雙胞胎加入教會後行為及態度均變得古怪,因而曾阻止2人參與教會活動,其後雙胞胎對外界開始產生抵觸情緒,更突然離家不知所蹤。而1名男教徒曾向家人表示,自己與雙胞胎有聯絡,稱她們情況安好,惟沒有交代2人下落。消息曝光後引起政府關注,雙胞胎其後自行返回家中,但當地媒體或官方機構暫未披露更多案件細節。