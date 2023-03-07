銅鑼灣中央圖書館驚現裸女　全裸露出仲咁做　4秒片瘋傳震驚網民

【中央圖書館／不雅片／裸女】在公眾地方裸露屬犯法！網上今日（3月7日）瘋傳1段影片，見到有女子於銅鑼灣中央圖書館全裸出巡，只有戴着口罩，並作狀做出於圖書架翻書的動作，疑似在「擺POSE打卡」。影片震驚網民，紛紛批評港女行為「不雅」，「傳統道德在哪裏？」，有人質疑該港女是否「為錢拍片」；也有網民關注為何圖書館保安未有察覺如果離譜的行為。



網上瘋傳1段4秒影片，見到有港女於銅鑼灣中央圖書館全裸露出。（影片截圖）

網上流傳的影片長約4秒，見到當時窗外天色已黑，該女子突然於圖書館內脫光衣服全裸，望向鏡頭並伸出右手觸碰書架上的書本，似是正在「擺POSE打卡」，鏡頭更由遠至近，「裸女逛圖書館」的景象一覽無遺，惟暫未能確定影片拍攝時間。

中央圖書館驚現裸女過程逐格睇▼▼▼

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影片震驚網民，紛紛指摘裸女行為太誇張及不雅，「傳統道德在哪裏？」、「咩心態？」，亦有網民質疑該港女是否「為錢拍片」。另有網民關注，質疑為何圖書館保安當時未有察覺。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。