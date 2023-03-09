移民英國｜留學生呻倫敦搭巴士無辜遭歧視　被鬧影衰中國人引罵戰

來到異地人生路不熟，還要被當地人歧視絕對是慘上加慘！有內地留學生近日於網上撰文，大呻在倫敦搭巴士時遭英國人歧視，雙方更掀起罵戰。事主指爭執期間一位亞裔女子加入戰團助攻，大罵她及朋友「影衰」中國人身分，令她相當難受，「難過爆炸了，坐個車還被攻擊自己的國家，還要被一個所謂的中國人抹黑」。



有內地留學生近日於網上撰文，大呻在倫敦搭巴士時遭英國人歧視，雙方更掀起罵戰。（小紅書圖片）

該內地女留學生日前在小紅書撰文怒斥被英國人歧視，指在3月4日當晚與3名友人在倫敦市中心乘搭38號巴士。當時3人拿着2個百貨公司「Selfridges」的袋，以及1個行李箱上車，友人坐下後，斜對面的英國女子即說了一句：「Oh Chinese！（啊，中國人）」事主友人遂向她及其他人覆述該名英國女子的話。

沒料英國女子再說了一句「I hate Chinese（我討厭中國人）」，以及一大堆帶有歧視內容的說話，令事主及友人感到非常生氣，直斥對方「Shut up（閉嘴）」。不過該名英國女子繼續罵道，指所有人也很討厭他們（事主及友人），又叫他們應該滾回自己的國家，沒有人喜歡他們。

事主忍不住以英語反擊，問對方「你來自哪裏？你是否英國人？真尷尬，真令人羞恥」，但對方依然未停口，繼續指事主及友人有問題，又叫他們走開。事主隨即再以英語反駁指：「我們沒做錯任何事情，我們甚至還改善你們國家的經濟！」

英國女子聞言感不屑，即向後座的人稱：「他們算甚麼？」之後女子又再向事主及友人直言，沒有人需要他們，大家都憎恨中國人。事主續指，當時一位坐在前方的亞裔女子竟加入罵戰，又向該英國女子自稱是中國人但支持她。亞裔女子不斷試圖攻擊事主及友人，「你這樣是在毁壞中國的聲譽 ，我是中國人，你這樣就是垃圾行為」。

後來英國女子以一句「bubble tea （珍珠奶茶）」取笑事主及友人，之後便下車。而亞裔女子則繼續指責事主4人破壞中國人聲譽，事主朋友忍無可忍，質問對方是否中國人，沒想到對方指着樓主說出一句「起里媽」，事主4人即嘲笑一番，又指對方「不是真中國人」。

雖然事主未有交代事件後續，但坦言「難過爆炸了，坐個車還被攻擊自己的國家，還要被一個所謂的中國人抹黑」。大批網民留言稱過份，「錄下來可以報警」、「他們真的是口沒遮攔」、「樓主別灰心，這是他們的錯」。

（小紅書）