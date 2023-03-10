壯男坐的士爆情慾對話：畀$500蚊幫司機打XX　影片瘋傳結局惹熱議

男性之間互相手淫很平常？網上近日瘋傳車cam影片，顯示一名皮膚黝黑的健碩男子，乘的士時對着電話大談曾經如何情挑的士司機，內容相當露骨，當中更提及付500元要的士司機幫替他「打XX」（即手淫），又直言「我覺得無乜嘢啫，大家發洩吓咋嘛」。雖然壯男認為「無乜嘢」，但在場的士司機卻「好有嘢」，忍不住開聲叫他不要再講，又指「你唔好騷擾司機揸車」，最終男子只好收聲。



影片被傳開後惹來網民熱議，有心指該男子等同向司機性騷擾，「擺到明係挑逗緊個司機啦」。但有網民認出曾在公眾泳池見過該男子，當時他會主動跟旁人談話，認為他只是愛與人聊天。



網上瘋傳短片顯示健碩有男乘客在在車廂內對着電話大講情挑話題，內容相當露骨，當中更提及付500元要的士司機替他「打XX」（手淫）。（YouTube頻道「YO TV 艇佬兵團」影片截圖）

該的士車cam影片日前於YouTube頻道「YO TV艇佬兵團」上傳，片段長約3分27秒，據悉於本周日（5日）下午約3時拍攝，主持人稱司機本是他的朋友，約30多歲，遇上男乘客的挑逗情慾對話也感到出乎意料。

片段開始時，見到穿灰Tee的健硬男乘客上車後便指着前面，向司機表明去游泳池，當的士行駛期間，他拿出手機開始以語音通話錄音疑與朋友對話，並開始講述之前曾經情挑一的士司機，「佢叫我幫佢打XX（手淫），我真係幫佢打XX，我畀咗500蚊佢」。他續稱：「跟住我覺得無所謂囉，大家男人，佢有老婆，我又有老婆，我覺得無乜嘢啫，大家發洩吓咋嘛。」

即睇男乘客錄音挑逗的士司機過程：



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該男乘客在錄音期間，眼神不時望向駕車中的司機，但司機似乎毫無反應，男乘客見狀即繼續說道：「我唔覺得有咩特別，我又唔係X佢，佢又唔係X我，我又唔會有愛滋病，我諗最安全。」他仍未停口，甚至把挑逗程度升級，直言：「跟住佢用手幫我打XX，因為我老婆又好少幫我X，但係我又唔想叫X，因為叫X好有罪惡感，但男人幫男人就可以⋯⋯」

就在此時，司機忍無可忍，即提起左手示意男乘客收聲：「你唔好講呢啲嘢，好唔好？」男乘客當刻像如夢初醒，「Sorry，我同我朋友講」。司機續稱：「靜啲，保持車廂靜，你唔好騷擾司機揸車。如果你講呢啲嘢，我兜埋一二邊，畀你落車呀。」更強調行車時騷擾司機屬犯法。

男乘客反應非常意外，又不斷向司機道歉。對方更提醒本來有車cam正在錄影以保障雙方，男乘客即驚呼「oh my god」。司機在過程也相當冷靜，只勸對方切勿再騷擾其他司機，而對方為了化解尷尬，則提早伸手向司機付錢，之後又說了一句「你努力啦，掰掰」便下車走人。

片段在網上瘋傳後，不少網民認為該男乘客言語上有性騷擾司機之嫌，「唔怪得有人話收到幾千蚊貼士啦，謎底已解開」、「佢係『聖暗示聲恥』喎。」「暗示緊個司機啊omg」。

有網民看片後認出該男子經常在九龍區公眾泳池出沒，指他經常在場長時間「打躉」及找人聊天，有時又會向旁人借用太陽油，「仲叫人幫拒搽」。如果無人理會，該男子會大聲自言自語，言談間透露自己已婚，但並無纏糾泳客，對旁人沒有惡意，其實「可能佢太悶想搵人傾下計啩」。

（YouTube頻道「YO TV」）