消費券2023｜首期4.16派發　八達通要領足有更多限制　網民：好煩

【消費券2023／八達通領取方法／轉平台／新登記／申請資格／到期日】政府下午舉行記者會交代5000元消費券派發詳情，將於4月16日派發首期消費券3000元，不可轉平台（電子支付工具）；第二期消費券2000元將於7月16日發放。

是次消費券沿用八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC，不過用八達通要領足消費券，有更多限制及步驟。八達通領取消費券問題引來網民熱論，直指程序繁複麻煩，「咁煩，又唔畀人轉收款方法！」、「我怕佢到時計錯數」、「好混亂，老人家點識計呢啲數」。



消費券2023│4.16派首期不可轉平台+申請登記資格/派發方法/到期日

以八達通領取消費券，有多一個限制。（資料圖片）

政府公布，消費券首期3000元將於4月16日派發，第二期2000元消費券將於7月16日派發，首期不可轉會。

消費券使用到期日 八達通要做多一步才可領足消費券



以支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC領取4月16日首期消費券，會在10月31日到期；第二期7月16日發放的消費券，將於1月31日到期。

以八達通領取4月16日首期消費券，要在6月30日前用盡第一期3000元，才可最早在7月16日領取第二期2000元消費券，隨後於每個月月底前用盡第一期消費券，可在下一個月16日收到第二期消費券；而第一期消費券須在10月底限期前用盡，才可領到第二期消費券。

每張八達通餘額上限有望提高。（資料圖片）

消費券領取方法



使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay及PayMe from HSBC收取消費券的市民，可直接收取消費券，而透過八達通收取消費券的市民，可透過到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

如遺失帳戶或卡，須在指定期內辦理更新帳戶登記手續，用同一支付工具另一帳戶收取消費券，第一期不可轉用另一款消費券，而3月11日起會開放八達通臨時中心。

另外，目前八達通儲值上限仍維持3000元，但八達通非執行主席楊美珍早前接受傳媒訪問表示，正積極改善系統，增加八達通消費券儲值上限，讓用戶能一次過領取消費券金額，期望能在4月發放首期消費券前完成工作。

以八達通卡領取消費券問題引起網民熱論。（資料圖片）

以八達通卡領取消費券問題引起網民熱論，不少網民直指程序多麻煩又混亂，「咁煩，又唔畀人轉收款方法」、「咁麻煩！」、「好混亂，老人家點識計呢啲數」、「我怕，佢到時計錯數」，「想問點解八達通領取消費券要有咁多限制？」