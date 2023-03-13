室友藏起香煙　男子翻找驚見床底腐屍　揭被殺逾30天　兇手竟是…

與屍同眠逾月，臭味如此濃烈，他竟然毫不察覺？上海市於2021年4月揭發駭人兇殺案，49歲男子余某遭37歲男子唐姚德殺死後藏屍單位的床底，唐行兇後帶同3歲女兒去了湖南，企圖從此消聲匿跡。唐出發前請友人小潘（化名）及小朱（化名）入住凶宅，以便幫忙處理家中雜務及照顧寵物犬。而事發逾1個月後，屍體終被發現，唐姚德亦被捕歸案。

案件近日再在網上瘋傳，原因有網站文章繪影繪聲地說出發現屍體經過，指當時屋內有人把香煙藏起，另1人尋找時，卻意外揭發床底有腐屍，登時嚇破膽急急去報警，這宗兇殺案才得以曝光。報案人與屍體共處一室，屋內傳出濃烈臭味，卻因屍體藏在另一房間床下，加上寵物犬本身就很臭，結果令住客不以為意。不過，尋香煙卻找出床底腐屍的情節，在當年案發後傳媒報道中並無提及，有網民質疑此情節真偽，但仍吸引起不少討論及推敲案情，令案件再度瘋傳。



2021年，上海發生了床底藏屍兇殺案，49歲男子被殺後藏屍屋內，警方到場移走床墊及抬起床板調查，發現屍體頸上被纏上1根繩子。（《東方110》影片截圖）

早於2021年9月8日，上海電視台新聞綜合頻道的1檔新聞、法制節目《東方110》的第2632期「床底疑案」，就談及這宗「唐姚德殺人藏屍案」。案件於2021年4月2日下午3時被揭發，上海奉賢區某小區有2名男子報案，稱在友人住所內發現1具屍體。

案發單位那是2房1廳，有南、北2個臥室。首位到達現場的是奉賢公安分局江海派出所民警陶躍華，他指報案人倉皇從大樓跑出，並表示在床下看到了人手，警員上門後發現北睡房有掩不住的臭味，於是入內調查。根據節目公開的警方執法記錄儀顯示，警方移走床墊，抬起床板，發現1具頸上纏住1根繩子的屍體。陶躍華指屍體被發現時靠牆角，應該是被人故意塞進去的。

刑偵支隊刑科所技術員鍾愉指屍體的頸上被纏了2圈綠色的晾衣繩。（《東方110》影片截圖）

根據屍體腐爆情況，警方估計該男性死者死了30天以上，屍體身上沒證件，年齡在50歲上下，身高約1米7。刑偵支隊刑科所技術員鍾愉指屍體的頸上被纏了2圈綠色的晾衣繩，死因是機械性窒息。由於屍體被發現時仍穿戴口罩及鞋子，故警方推斷該男子一進門就遇害，而且現場沒有打鬥痕跡，四周又只有拖鞋鞋印，故兇嫌應與經常出入單位的人士有關。

刑偵支隊刑科所技術員鍾愉表示死者死因是機械性窒息。（《東方110》影片截圖）

報案人供述

警方先詢問了報案人小潘及小朱的口供，他們是單位租客唐姚德的朋友，而唐自從妻子因涉嫌詐騙被捕後，就和3歲女兒甜甜租住該單位。約半個月前，唐表示要帶女兒甜甜到湖南遊玩，便拜託小潘及小朱看門口及照顧家中的1隻拉布拉多犬。小潘及小朱過往亦曾到唐的家中聚會玩樂，也幫忙他帶過女兒，因此答應幫忙並於案發前2周入住。

北睡房是唐姚德的起居處，故房門一直被關上，小潘及小朱入住後，分別睡在客廳及南睡房。近日有內地網媒以署名文章講述案件揭發經過，指發現屍體當日，小朱買了香煙，不忿小潘一根接着一根的抽，於是就把香煙藏起來。小潘為了找出藏煙地點，便打開了唐姚德的北房大門，然後探頭往床下看，卻驚見1隻人手，他慌忙走出房外，然後與小朱急急報警。

大批警員到場調查，發現床底躺了一具男屍，死者年約50歲，頸上有晾衣繩，把案件列為謀殺案處理。屍體被發現時已嚴重腐爛，並傳出濃烈臭味，但小潘及小朱指南房陽台「有1隻狗，這隻狗也很臭的」，故此一直沒有查覺屍臭味。

小潘及小朱表示以為屋中的臭味是狗臭味，故不察覺屋內有腐屍。（網上影片截圖）

2人表示，唐姚德每天早上都要視頻通話查看狗隻的情況，但又說不準何時回來。他們又指唐姚德「沒什麼朋友」，平日生活揮霍無度，有多少錢就花多少，去一次KTV就花費7、8千元。重案隊隊長認為唐姚德雖然有可疑，但由於他刻意製造出的正常生活軌跡，故認為「又覺得他不像（兇手）」。

重案隊隊長認為唐姚德雖然有可疑，但由於他刻意製造出的正常生活軌跡，故認為「又覺得他不像（兇手）」。（《東方110》影片截圖）

案情轉機

直至同日下午，唐姚德的債主小徐（化名）突然登門拜訪，案件才有了突破。小徐表示唐姚德虧欠了他6萬多元，早前給他1張銀行卡及非唐本人的身分證，但小徐去取錢時才發現銀行卡提不到錢，根本沒有錢在帳戶，為了討債便上門查看。

警方對比了小徐手持的身分證，發現照片與床下死者容貌相似，經比對核實了死者身份，正是1972年出生的湖北人老余（化名），他於案發前不久開始租住在現場附近的旅館。旅館老闆表示2021年2月24日清晨，老余離開旅館後就沒再回來，直至3日後的下午5點多，1名男子前來代老余退房及取行李，對方聲稱老余是他妹夫，因為突然中風所以沒有回來退房。老闆聽出對方操上海口音，與老余的外地口音有異，心中起疑，於是要求男子出示身分證進行登記，並拍下證件照片。

警方查看後發現退房男子正是唐姚德，至此，唐姚德成了重大嫌疑人。警方翻查2月24日監控畫面，發現老余離開旅館後跟隨唐姚德上了1輛白色小轎車，並於上午9點15分到達唐居住的小區，兩人一前一後步入電梯，那就是老余的最後身影，之後他再沒有離開過大樓。

前方為唐姚德，後方為死者老余，而老余上樓後再沒有離開。（《東方110》影片截圖）

逮捕過程

由於唐姚德於4月2日上午曾與朱、潘2人進行過視頻通話，探員相信唐姚德有可能於3日上午再次通電，當他得知事情已經敗露就可能會匿藏起來，於是立即派員前往湖南。

恰巧，湖南長沙1名女子報案，稱懷疑新結識的男友盜取了她的項鍊，因為這名男子帶着孩子來了她家之後，項鍊就不翼而飛，而這名男子正是帶着女兒的唐姚德。警方根據通報上門，順利將唐姚德逮捕歸案，而唐姚德看見從上海來的刑警，知道事件敗露，於是坦承罪行。

死者老余是唐姚德遠房表叔禇老伯的女婿，自從妻女離世就不再與禇老伯同住。（《東方110》影片截圖）

死者與兇徒轇轕

死者老余是唐姚德遠房表叔禇老伯的女婿，禇老伯早年經歷了女兒因糖尿病病故、外孫女意外夭折，為免與女婿日夕相對會勾起傷心事，禇老伯便叫老余搬到他與太太名下的另一所200多萬的物業。禇老伯指老余是個老實人，話不多，那所房子也早就已經加了老余夫婦的名字。

2020年6月，禇老伯應唐姚德父親的約，去了甜甜的生日宴，他看到甜甜可愛又好看，想到自己失去了唯一的女兒及外孫女，於是想過繼甜甜做乾女兒，並提議把甜甜的名字加到老余現居那所房子的房產證上，百年歸老後「這套房子傳給她」，唐姚德欣喜答應。

2家準備房產過戶時，為了安置老余，唐姚德提議賣房分錢。老余同意了從賣房費中收取50萬元，並在取得唐姚德給予的5萬元定金後遷出，暫時租住他處。然而，唐姚德卻一直沒有遵守諾言給他賣樓的錢。警方推斷老余是打算用那筆錢到外省市安家，但是被唐姚德趕走後，一直收取不到款項，於是就又搬到唐住所附近的賓館，方便追討50萬元。

事實上，唐姚德暗裏揮霍無度，賣房的200多萬已經差不多花光，故根本沒有錢可分給老余。警方在查閱過唐姚德的使費後，發現他在賣樓後的短短幾個月，已經在KTV、奢侈品、金器上用了差不多100萬元，當他帶着女兒到湖南時，已是舉債度日。

唐姚德表示兇案發生當日，他帶着老余回到住處，趁老余背着他坐到沙發上時，從後將其勒斃。自知犯案後難逃法網，故剩下的自由時間不多，於是便帶女兒到湖南遊玩，「想多陪陪女兒」。唐姚德被捕後，女兒甜甜一直與外祖母居住。

唐姚德向警方坦白兇案的原因及發生經過。（《東方110》影片截圖）

網傳爭議

現時網上流傳的案件細節中，有些與節目披露的內容不相同，包括有報道指「唐姚德是小朱和小潘的租客，曾向2人借了6萬多元」、「事發於前年5月」、「唐姚德以朋友身份退房」、「褚老頭的女兒和外孫女於一場意外雙雙殞命」等；而當年報道亦不曾提及唐姚德為了盡可能拖延時間，於是每日請小潘和小朱傳送寵物狗照片，哪一天沒收到狗狗的照片就表示惡行敗露等。而近日網上瘋傳的「小潘找香煙卻翻出床底腐屍」，以及小潘與小朱藏煙期間的詳細對話等，過往並無具公信力的傳媒報道，當年亦無人提及，事隔2年後突然有這些細節「披露」，而且是由署名文章傳出，正統傳媒並無報道，故有網民質疑是有人為吸引點擊，添油加醋製造新情節，以便令案件再度瘋傳。