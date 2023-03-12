上水明記腸粉4月結業　被批「執咗唔可惜」　老闆長文反駁訴申酸

上水老字號食店「明記腸粉」日前於facebook專頁宣布結業，4月9日為最後營業日。不少當區街坊得知消息都大表不捨，但亦有網民揶揄惡言相向，批評「執咗都唔可惜」，明記腸粉老闆看到相關言論有感而發，大數工作辛酸，反駁「西客」批評，慨嘆「網上言論自由行都可以有分寸」。



上水老字號食店「明記腸粉」日前於facebook專頁宣布結業，4月9日為最後營業日。（facebook「上水明記腸粉 / Sheung Shui Ming Kee」圖片）

以腸粉、粥品及豬皮魚蛋「三寶」等聞名的「明記腸粉」是不少上水街坊醫肚的好選擇，該店至今仍堅持以老式搪瓷碟及油紙墊底供客人堂食腸粉，成為店舖的一大特色。店舖日前於facebook宣布即將結束經營，下月9日為最後營業日，帖文中未有交代結業原因，惟消息一出已引來街坊及網民討論。

不少上水街坊直言「由細食到大」，甚至已帶同下一代「幫襯」，形容明記的腸粉「宇宙第一，隻味真係獨一無二」、「由拍拖一齊食，再到拖個仔過來食，真係好多回憶」。不過亦有網民得知消息後冷嘲，稱「執咗都唔可惜」、「比我預期執遲咗」，又指有人形容該店為上水共同回憶是過譽。

對於街坊及網民意見，老闆有感而發，並再次於facebook專頁發文，講述經營老字號的辛酸，如曾由凌晨4時一直工作至晚上7時才能坐下用餐、「憑赤手耐超高溫掌握到腸粉的軟熟度」、每日炒十斤麵、以3尺高的大粥煲烹粥等，甚至曾遭聘用的女工每日偷取血汗錢，持續達9個月。

對於街坊及網民意見，明記腸粉老闆有感而發，於facebook專頁發文，講述經營老字號的辛酸。（facebook「上水明記腸粉 / Sheung Shui Ming Kee」圖片）

老闆指，自己一直對出品有所堅持，「堅持腸粉唔夠熱唔切出嚟」，但卻不時遇上「西客」投訴出餐慢、售價貴，甚至要求食霸王餐。從上任老闆手上頂下店舖至今已10年，老闆大嘆捱過種種辛苦及3年疫情並不容易，直言「以上種種你都捱過，我願意雙手奉上豉油秘方」，又慨嘆網民留言未有顧及他人感受：「老闆和老娘無意為他人教仔女，但每個人都有底線，網上言論自由行都可以有分寸，老闆和老娘亦感恩有幸遇上知音人」。

有食客看到老闆的帖文，立即留言打氣，「唔使理人地講咩，問心無愧就得」、「多謝老闆將原本普普通通嘅腸粉以最好嘅狀態呈現畀食客」、「轉眼十年，老闆，明白你每天辛苦勞碌，辛苦了」。不過亦有人質疑老闆態度猶如情緒勒索，「有邊個做老闆唔辛苦？」、「如果唔好食仲要玩情緒勒索嘅，真心覺得唔可惜」。