移民英國｜陌生男擅闖花園　事敗即瞓地扮病　醒目港人1舉動脫險

英國的居住空間較大，絕大部分的房屋都有後花園，卻隨時成為保安漏洞，讓賊人有機可乘。1名移民英國的港人本月初就在網上分享，指早前某天下午約5時，遇上1名陌生男子闖入其花園，更企圖打開花園連接室內的門，幸好被他及時撞破。不過陌生男沒有逃走，反而躺在地上，又聲稱身體不適，機警的樓主察覺異常並報警，對方見狀也得知事敗，只好立即逃離現場。



1名移民英國的港人本月初在網上分享，指某天下午約5時遇上1名陌生男子闖入其花園，對方企圖打開花園連接室內的門但不果，見事敗便立即躺地稱身體不適。（fb圖片）

事主在facebook群組發文分享駭人經歷，指事發於本月4日下午5時左右，1名陌生男子企圖打開連接他家花園與屋內的門，幸好他當天剛好鎖上了門，對方無法入屋。事主續稱，當男子看到他與家人身在屋內，「佢就瞓喺地下，話唔舒服企圖叫我哋開門幫佢」，樓主沒有聽信對方，並表示會致電警方協助，再召救護車到場。正當他報警後短短數分鐘，男子便突然自行起身，爬到花園的柵欄外離去。

樓主指出，警員到場之際，涉事男子已不見蹤影，他將事發過程告知警方，警員則表示會馬上派人搜索附近地區，以查證涉事男子是否確實身體不適，還是屬於可疑人物。他又稱，自己居於曼徹斯特附近的Leigh，屬於新建成的房屋項目，「最近網上都話曼徹斯特治安好差，估唔到遇上，希望大家都要留意，鎖好花園門」。他表示，由於該區一半鄰居均為移英港人，事後大家也互相提醒，「第二天有鄰居過嚟慰問了解，大家互通消息，互相守望，希望可以警惕一點」。

樓主提醒一眾移英港人，切記要鎖好花園門，以免讓賊人有機可乘。（fb圖片）

事件亦引來港人熱議，有人大讚樓主夠冷靜，處理得宜，亦有人直呼可怕，「咁恐怖，驚有啲帶埋刀真係會嚇死」、「一定要安裝鐵閘」、「似乎個花園圍欄很容易便能爬入來」、「太偏遠，要裝鏡頭，或者養隻大狗啦」、「佢直頭入你後花園喎，唔係爬，點入到去？擺明賊仔」。