生父移民消失20年！1理由要求到加拿大團聚　女生拒絕竟被斥不孝

從未見面的生父突要求一家團聚，不去就是不孝嗎？有20歲女生在網上發文，指母親16歲懷上她時，生父在她出生前就和母親分手，後來認識富家女移民加拿大生活。她8歲時媽媽和「Uncle」結婚，她早已改口叫爸爸，對方將她視如己出，「重好傾過親生嘅仔女」。數年前生父的妻子突然聯絡，要求她去加拿大一家團圓，她即時拒絕，惟近日對方再聯絡，原來生父患癌「想我過去照顧佢」，再拒絕竟被鬧不孝。許多網民力撐女生決定，批評生父及其妻子情緒勒索，又質疑是一場陰謀，「擺明想搵你去做工人」。



樓主8歲以前由媽媽和公公婆婆照顧，媽媽要打兩份工還借來的錢。（示意圖／Getty Images）

樓主周一（3月14日）投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」表示，她今年20歲，媽媽16歲時就懷上她，但生父在她出生前已經和媽媽分手。她20年來從未見過生父，對方在她的成長路上一直缺席。

樓主又說，媽媽懷胎7個多月早產誕下她，是媽媽和公公婆婆一起湊大她，「媽為咗照顧我，喺我3歲之前一直都冇返過工，亦因為咁而欠落親戚一大筆錢。到我大個咗，媽佢一直返緊兩份工嚟賺錢還錢」，然而媽媽一直未埋怨過她和「嗰個男人」，後來聽說生父認識了富家女，舉家移民加拿大生活。

樓主8歲時，媽媽遇到「Uncle」，現在她已改口叫爸爸，兩人結婚後再誕下一對子女，一家人生活愉快。（示意圖／Getty Images）

她8歲時，媽媽遇到「Uncle」，對方妻子已過身，有兒子，過了不久媽媽就和「Uncle」結婚，兩人再誕下2名孩子，她又多了2個弟妹，而現在她已改口叫「Uncle」做爸爸。逾10年以來，她和哥哥弟妹生活愉快，「我阿爸對我直頭重好傾過親生嘅仔女，我功課唔識係佢教，中三揀科、揀大學都係佢同我媽幫手揀」。

幾年前「嗰個男人aka（又稱為）我親生老豆」的妻子聯絡媽媽，「話想接埋我去加拿大一家團圓」。樓主從未見過生父，「我點解要搵返佢」，即拒絕對方要求。然而，早幾星期對方再次聯絡，「個女人又話嗰個男人生cancer（癌症）想我過去照顧佢」，她用同樣理由拒絕，竟被批評「不孝」。

樓主一聽下很氣，反斥由細到大所謂的生父未照顧過她、未會見過她，「我好似唔存在喺呢個世上面咁，而家有事先嚟搵返我？我阿爸就係得一個，就係住喺我屋企嗰個」。她爆氣回覆後，那個女人就未再聯絡，但一直不解為何自己會被鬧不孝，「到底真係我不孝在先？」。

網民全撐樓主決定，「有血緣關係唔代表就要俾人道德綁架」、「個男人憑咩呀？憑當年嗰粒精呀？」。不少人批評對方妻子心腸差，「佢唔捨得同自己生嘅仔女做看護，擺明想搵你去做工人咁你都覺得自己不孝？你真係去，就的確不孝，對養大你嗰兩個不孝呀！」，又質疑生父家庭是在找免費勞工，難聽點是「個女人見自己老公病唔想照顧」、「衰啲講句你就算過去照顧佢，佢死咗分身家亦唔見得輪到妳」。

更有網民提出陰謀論，「可能佢只係想要你捐贈器官」，又或要靠親生子女來申請加拿大的社會補貼。網民們提醒樓主別受情緒勒索，她應該孝順的對象是真正的家人，「講真你老豆真係得一個，就係當你親生女嗰個，而唔係當你工人嗰個」。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）