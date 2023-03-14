離譜！港媽為拍片報學校　竟掌摑女兒現紅印仲咁做更狂　被批虐兒

【虐兒】為了報讀學校，竟然傷害小朋友？網上瘋傳多張WhatsApp圖片，可見有港媽為女兒拍攝準備報讀學校的影片時，疑因女兒表現不合心意，竟然直認掌摑女兒。港媽指女兒被打至臉上出現紅印，竟想到以「搽粉」方式遮印再拍影片。事件引來網民眾怒，直斥港媽離譜，「唔x想教唔好生喇垃x圾」、「咁細個都打得落手，報警拉妳」、「都話生仔要考牌」。



網上瘋傳多張WhatsApp圖片，有港媽疑因女兒表現不合心意，掌摑女兒。（網上圖片）

有網民在連登討論區發文，上載WhatsApp截圖，留言批評「癲x虎媽，為咗拍片報學校打x個女，再用粉底遮紅印再拍」。他指出，本身拍片原意是讓學校了解小朋友平日生活，指斥「一個二個搞到變咗表演咁，仲要唔啱心水就打x個小朋友」，又說「如果有幼稚園收到呢份申請，真係要考慮下報警救下個小朋友」。

從樓主上載的WhatsApp截圖看到，相關港媽於訊息中提到，「俾我星咗一巴」、「明玩嘢」、「而家哭都唔敢，坐喺度」、「唔好拍，唔好讀呢間」、「我接受唔到佢咁樣」、「叫佢坐定就唔答，仲奸笑」、「而家搽粉，遮紅印，再拍」。樓主從對話內容估計，有港媽疑因女兒拍片時表現不合心意於是動手，影片截圖更可見小朋友右邊眉毛上方疑有多條紅色痕迹，正在用紙巾擦拭眼睛，另一片段截圖則見到小朋友正在玩弄某樣東西，樣子被「打格」隱藏。

帖文引來網民眾怒，批評港媽做法離譜。（網上圖片）

帖文引來網民眾怒，批評港媽做法離譜，「星咗一巴都夠膽同人講」、「唔X想教唔好生喇垃X圾」、「佢係咪覺得自己好威？」、「乜而家虐兒都咁大聲話畀人知㗎咩」、「呢啲人仲有資格做人阿媽？當個女係工具」、「都話生仔要考牌」。也有不少網民認為要報警求助，「咁細個都打得落手，我報警拉妳」、「呢啲咪證據囉，叫個阿媽自首啦」。

另有網民搜尋到疑似涉事港媽的Facebook專頁，指她不時分享與相關小朋友生活影片及相片，不過該專頁目前已無法瀏覽。