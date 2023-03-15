抖音網紅$100入迪士尼！教租年卡慳錢　稱職員不嚴查仲可以咁做

【迪士尼年卡／奇妙處處通】去旅行當然想以最低成本享受最多，但也要尊重景點的規矩及要求。有內地遊客於抖音拍攝短片，教人「只花一百多就能遊玩香港迪士尼的省錢攻略」，稱與同行友人每人花了百多元租借他人的年票「奇妙處處通」進場，毋須購買港幣639元的正價成人門票，變相節省了約500元。該片主又指，園內職員未有嚴查使用年票者的身份，「一面正氣凜然就進去了」，亦沒有仔細檢查其隨身袋，令他能自行帶食物進園以便慳錢。《香港01》正向迪士尼查詢事件。



有內地遊客於抖音拍攝短片，教人「只花一百多就能遊玩香港迪士尼的省錢攻略」，稱與同行友人每人花了百多元租借他人的年票「奇妙處處通」進場。（抖音影片截圖）

網名為「鄰居小黃」的年輕男子日前以「只花一百多就能遊玩香港迪士尼的省錢攻略」為題，於抖音上載影片，並加上「迪士尼攻略」、「香港迪士尼」等標籤。「鄰居小黃」於片段開首便指，「原價500多的門票我只花了100多」，稱遊客到迪士尼只有兩款門票選擇，一是直接購買日票，二則是辦理「奇妙處處通」年票「你一年都去不了幾次，自己買年卡肯定不划算」。

「鄰居小黃」稱，自己起初也以為只有兩個進園方法，因此選擇辦理年票，直至友人介紹才得知原來網上有不少人出租年票，「結果跟我同行的幾個小伙伴他們都是租的」。他指，即使使用他人的年票進場也不用擔心，皆因職員「查的也不嚴，一面正氣凜然就進去了」，更可到遊客接待處領取禮物，而他打聽後得知租年卡的售價，「行情就是一天一百多」，建議其他遊客「需要的可以自己網上搜下」。

「鄰居小黃」稱，至友人介紹才得知原來網上有不少人出租年票，指職員「查的也不嚴，一面正氣凜然就進去了」，更可到遊客接待處領取禮物。（抖音影片截圖）

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除了租借他人的年票，「鄰居小黃」亦介紹了其他慳錢攻略，指樂園內的食物及飲品售價「都很貴」，即使持有年票可獲折扣亦「不划算」，因此自行帶了飲品及麵包進場，「直接放背包最上面，雖然規定不能帶，但是門口檢查根本沒管」。片中可見，「鄰居小黃」購買了火雞腿及炒飯進食，其間一度將炒飯倒到地上餵白鴿。

事實上租借他人的迪士尼年票進場並非新做法，早前就有迪士尼粉絲群組鬧爆，指包括Carousell及小紅書等平台，有人明碼實價提供「租借年卡服務」，可以陪同入園用折扣外，更可以租卡入園玩，「賣家」描述卡主性別、外觀、年齡等，讓買家作決定。有賣家曾稱，職員鮮會要求賓客拉低口罩對樣，「入場率極高」，亦有較平價的租借白金卡方式，由卡主陪同入園用他的折扣，服務價錢更低。

迪士尼年卡奇妙處處通是粉絲必備品，有網民鬧爆有人在社交平台「放租」。（資料圖片）

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據迪士尼奇妙處處通條款，迪士尼在以下情況有權隨時拒絕接受、取消及／或沒收會員卡，包括使用者或領取優惠者並非會員卡所指定的賓客、賓客同時持有一個或以上個人會員卡或會籍、會員卡及／或其優惠被用於商業目的或其他未經授權目的被濫用。《香港01》正向迪士尼查詢有關遊客租借他人年卡進場的事件。