黑衣男港鐵站無故撩交打　壯男當場捉人報警　拍片鬧爆職員唔幫手

近日網上瘋傳一片段，一健美運動員在港鐵站被打後無職員幫忙，結果要自己親自捉人，更當場拍片與對方對質，直指「坐硬監」，又鬧爆職員未有一同幫忙捉人。後來警方到場，事件才告一段落。片段引來不少網民討論，批評港鐵職員在事件無採取行動，「連捉人都要自己搞掂」、「日日淨係識捉查飛，班人hea住逗人工」。《香港01》已就事件向港鐵查詢，正等候回覆。



穿藍色背心的男事主身型非常魁梧，而他更一手拍片，一手捉住打他的黑衫男子。（IG@921921.hk影片截圖）

該片段約長7分鐘，拍攝在3月14日上午11時多，而片中可見背景在旺角站，穿藍色背心的男事主身型非常魁梧，他更一手持手機拍片，一手捉住疑曾打他的黑衫男子。事主在片段抓住黑衣男衣領，並稱在港鐵站被對方打，導致手部腫痛、甚至口部流血，又指對方在事發期間踢到他的手機，及後想多次逃跑。他指事發時港鐵站職員並無幫忙制止黑衣男，結果要自己「捉人」。

之後事主又把鏡頭轉向黑衣男，稱「你唔X使驚，你坐X硬監啦！」、「你坐過2次監，坐第三次啦！」。他又續問身後的港鐵職員：「地鐵有冇CCTV？」當職員答「有」後，他即說：「啱啦！有CCTV影X晒，準備賠工傷啦你，賠X死你。」

事主解釋下午時分途經旺角站出口樓梯，但黑衣男突然拍膊頭，但因戴着耳機並無理會，對方即上前伸手攔住，更無故直罵「X你老X」。（IG@921921.hk影片截圖）

雖然被事主抓住，但自稱為健身教練的黑衣男似乎毫無悔意，對質期間黑衣男從褲袋拿酒喝之餘，又稱：「我唔驚㗎，同埋你對死人眼神咁XX又惡！」事主聞言即挑釁：「你係唔驚㗎，我畀你打，你再打。」這時黑衣男卻瞬間「認低威」，稱「我坐過監2次，我真係驚你，你個body咁大隻」，然後嘗試出手拍事主近肋骨位置，事主即稱：「你估我會打你咩，傻仔！」

片段之後拍到警方在場調停，並把事主及黑衣男隔開，事主坐在地下，向其中一名警員解釋事件，警員即表示因要保護雙方需要停機不能繼續拍片，片段到此才完結。

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有網民認出事主是前力威健身學院教練之一，事主也在個人Instagram開直播講述事件經過。他解釋下午時分途經旺角站出口樓梯，突然遭黑衣男拍膊頭，但他因戴着耳機並無發覺，對方即上前伸手攔住，更無故直罵「X你老X」。事主稱當時感覺被挑釁，即大聲在對方耳邊回應「X你老X」，及後兩人發生口角，港鐵職員發現後，即叫附近行人前往安全地方。

事主稱，黑衣男其後脫去上衣及拿出米酒瓶喝酒，更揮拳打向他的嘴角，並向其手部踢腳，碰巧踢中他的手機。之後黑衣男欲向港鐵站大堂逃去，事主批評職員當時無嘗試制止對方，結果事主要自行跑去追對方，成功捉人及拍片紀錄整個過程。

事件引來不少網民討論，有人質疑為何港鐵職員完全無幫忙或嘗試制止，「又唔幫手，淨係行行企企想點」、「可能啲職員怕畀人打埋一份，點會幫」、「有賊搶嘢都係靠自己捉算」，也有眼利網民錯重點笑稱：「條片個filter太可愛」、「男人老狗做咩gel甲」。

《香港01》已就事件向港鐵查詢，正等候回覆。

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