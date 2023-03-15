港男楊屋道海鮮檔買蟶子被呃秤！　當面秤都計重4兩　老闆咁回應

街坊買餸最怕被呃秤！有網民日前在街市群組發文，指楊屋道街市某海鮮檔「呃秤」，購買1斤110元的巨型蟶子時，店員明明秤到1斤8兩，卻告訴他重1斤12兩，揭穿後「佢當堂笠水」收回1斤8兩，即165元。他指該女店員不是第一次「呃秤」，自己長期光顧該檔口，希望對方好好經營。事件引來熱議，網民提醒大家買海鮮一定要看秤，未料帖文還引來海鮮檔老闆回應，稱該員工是壓力下犯錯，已改用電子磅。



網民購買巨型蟶子，險被店員「呃秤」。（fb專頁「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

樓主在facebook專頁「香港街市魚類海鮮研究社」發文，稱「呃秤一定要公開」，他日前到楊屋道某海鮮檔買了8隻每斤110元的巨型蟶子，女店員秤完說有1斤12兩。他質疑太重秤，「我上次買蟶子，你已經收多我錢，差2兩我都吞咗佢算數。今次我當佢面秤，1斤12兩只有1斤8兩，足足呃秤4兩，佢當堂笠水話，你話幾多就幾多囉！自動收返1斤8兩價錢$165元」。

樓主提醒大家買海鮮一定要睇秤，「唔好畀人呃」，該海鮮檔他常去幫襯，平時都足秤，「但這個女人平時講嘢已經粗聲粗氣態度唔好，最重要呃我兩次，所以今次要公開佢，等佢檢討下」。

網民當場揭穿後，店員即收回1斤8兩的價錢。（fb專頁「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

帖文引來熱議，網民提到買海鮮一定要看秤，笑問樓主既非首次被呃秤為何還要去。原來不少人曾光顧該海鮮檔，另有顧客指該名員工「心算係差，把口快過腦，同佢計番話佢計錯，佢都拍一拍自己個頭，嗰次可能心情好同我Sorry」，相信是無心之失。如果有顧客為此報海關可能會有麻煩，老闆應該要處理一下，又認為只有該店員態度惡劣，其他很老實，只會收少不會收多。

有網民提醒到街市買餸一定要看秤。（資料圖片）

帖文還吸引到海鮮檔老闆留言，稱聆聽網民意見後，決定轉用電子磅避免出錯，「絕無差錯，帶來今次嘅不便，敬請原諒」。他續指員工是壓力下犯錯，希望樓主隔天再去領取1扎蟶子作補償。不過，有留言質疑海鮮檔不解僱該職員，「一係自己人，一係收咗柯打咁做」。

樓主後來回覆指，自己經常光顧該海鮮檔，只希望女職員會檢討，「做生意要貨真價實，唔好呃顧客。我都經常幫襯你，希望你（老闆）繼續做好這間舖」。

（facebook專頁「香港街市魚類海鮮研究社」）