港女出街遭地盤男望　PO相公審「視姦」：對眼侵犯我　1句惹圍攻

出街被望猶如「視姦」？有港女於網上發布3名地盤工人照片，明言「見到呢啲人，我想嘔，佢淨係用對眼已經侵犯緊我」，又形容「每日出街都好大壓力」。公審帖文引起網民爭議，批評港女公審做法無理，「靠自己手腳搵食嘅咩工都respect」、「咁都歧視？」、「眼看手無動又無出聲騷擾，有咩問題？」、「就嚟男人出街要袋埋部電話翹埋手合埋眼」。



有港女於網上發布3名地盤工人照片，明言「見到呢啲人，我想嘔，佢淨係用對眼已經侵犯緊我」。（網上圖片）

該港女於Instagram（IG）發布限時動態，背景看到有3名地盤工人，她並在相片加上「每日出街都好大壓力，見到呢啲人，我想嘔」、「佢淨係用對眼已經侵犯緊我」字眼。

該公審地盤工人「用眼侵犯」的限時動態，後來被轉載至討論區。轉載的網民斥責「其實啲港女點解咁鍾意偷拍人再屈人？妳自己都知俾人偷拍唔舒服，己所不欲，勿施於人都唔識？」，又感嘆「人哋（地盤工）正正常常返工揾辛苦錢都要俾你偷拍老屈睇唔起」。

大批網民看後都指摘港女做法無理。（網上圖片）

暫未知該限時動態發布時間，但大批網民看後都指摘港女做法無理，「仇男心態愈嚟愈嚴重，唔知點算」、「麻甩佬眼看手無動又無出聲騷擾，有咩問題？」、「好X癲」、「視線有罪？」、「望都唔得？」、「咩教育底下可以出到咁嘅價值觀嘅人」、「咁都歧視？」、「就嚟男人出街要袋埋部電話翹埋手合埋眼」。

也有網民為地盤工抱不平，「講真地盤工人起碼真係有付出勞力為社會作出實質貢獻，冇咗佢哋邊有咁多基建方便到市民嘅衣食住行」、「靠自己手腳搵食嘅咩工都respect」、「妳拎個鏡頭對住人影相點唔望住你」。