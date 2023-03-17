缺德！公屋住戶日日揼疑沾有大小便廁紙落街　下層單位慘成垃圾崗

日日如是確實崩潰！有將軍澳怡明邨居民於網上發文大呻，自2月底起有樓上住戶每日都將疑沾有大小二便的廁紙丟出窗外，廁紙跌在其晾曬的衣物及單位石壆上，弄污物品之餘又嚴重影響衛生。她向管理處投訴了兩周，稱管理員僅每日上門拍下證據，「乜都做唔到」，令她十分無助。《香港01》正就事件向房屋署查詢。



有將軍澳怡明邨居民於網上發文大呻，自2月底起有樓上住戶每日都將疑沾有大小二便的廁紙丟出窗外，廁紙跌在其晾曬的衣物上。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

該名怡明邨街坊於fb群組「將軍澳主場」發文並貼出多張照片，可見其晾曬的衣物、單位窗外石壆、冷氣機位，甚至窗框上均出現多張用過的廁紙，有廁紙甚至沾有黃褐色的物體。她表示自己居於怡明邨怡情樓，自2月26日起，樓上高層單位住戶每日都將疑沾有大小二便的廁紙丟出窗外，導致廁紙跌在其單位窗外範圍或晾曬衣物上。

樓主質疑樓上住戶有心向其單位的方向丟廁紙，「正常人掉垃圾係向外，但佢就係跌晒我啲衫度，呢一個星期，我邊度曬衫佢就掉邊度」。她崩潰地說，「對於我哋屋企嚟講係大事呀」，直指用過的廁紙不衛生和多病菌，她家中有長者及小朋友，「老人家日日問點算，點搞好」，而小朋友校服要天天清洗，但現時「洗咗冇得曬，點有校服返學呀」。

樓主憤怒稱，「啲人係咪有問題？」、「你有問題去睇醫生啦，唔好搞到樓下日日要見到你啲有大小二便嘅廁紙得唔得」、「你日日咁搞法，人哋唔使住㗎啦，唔通真係變態嘅？」。

有網民猜測，「兇手好明顯係你樓上單位，因為睇你張相你都住高層，太高拋出來就會飄走，而你塊布可以裝到咁多廁紙，樓上單位機會好高」、「怡情樓門口日日都有樓上掉落嚟嘅紙巾同尿片，關唔關佢事呢？」。有人則勸樓上住戶將心比己，「住邊度都好，遇正咁嘅人真係煩到爆，想有個安樂窩都唔係咁易，收工攰返到屋企仲要煩呢啲，真心希望每個人都將心比己，己所不欲，勿施於人」。

有網民建議樓主，「唯有裝部迷你cam喺窗邊，希望影上去拍到啲罪證，然後交畀警方又好食環署又好，一定要對付呢啲人，太冇公德心」、「可以搵啲硬身卡紙貼窗口出面四邊，當佢拋過嚟就會擋晒落街，到時成街垃圾自然有人會查，當然要小心安全」。

根據房委會屋邨管理扣分制，若住戶「亂拋垃圾」會被即時扣5分，「高空拋擲破壞環境衞生的物件」即時扣7分。如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。