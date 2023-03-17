網傳《正義迴廊》謝票　原型人物現身戲院讚麥沛東：你做得好似！

香港電影百花齊放，去年上映的《正義迴廊》改編自2013年「大角咀肢解父母案」，上畫後叫好叫座，上映兩個月票房大收逾3900萬，更榮獲「第41屆香港電影金像獎」共16項提名。有專欄作家近日撰文，講述有關電影謝票的冷知識，當中提及行業中的「江湖傳聞」，指演員到戲院謝票時，竟遇上戲中麥沛東飾演的原型人物，對方更站起拍掌大讚「你做得好似！」，令在場歡眾無不驚訝又心寒，相關文章一出即引起網民熱烈討論。



網上流傳《正義迴廊》演員到戲院謝票時，竟遇上戲中麥沛東飾演的原型人物，對方更站起拍掌大讚「你做得好似！」（《正義迴廊》劇照）

專欄作家郭靖言於facebook專頁發文，講述有關電影謝票的冷知識及趣事，其中提及有關由新晉導演何爵天執導，翁子光監製，楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰及周文健主演的電影《正義迴廊》的謝票經歷，引來網民瘋傳討論。文章提及，相關事件未能屬實，僅屬「江湖傳聞」，形容當時雖沒有巨星出現，卻是「最令人難以忘懷的謝票」。

郭靖言指，有傳《正義迴廊》去年上映期間，演員於電影播映後出席謝票活動，驚遇麥沛東演的原型人物現身。對方不但看完整套電影，更於謝票時站起來拍掌說：「你做得好似！」在場觀眾看到這幕不禁驚訝又害怕，一時未能反應，「然後整間戲院觀衆靜了」。

文章一出即引來網民討論，不少曾看過電影的觀眾也代入事件，亦有網民質疑事件真偽。（《正義迴廊》劇照）

文章一出即引來網民討論，不少曾看過電影的觀眾也代入事件，直言「我估麥沛東當時都會好驚」、「吓？那麼勁！全場真的安靜」、「想睇真人講『屈我啦屈我啦』」、「如果係真嘅，我唔確定會靜」、「但係套戲明顯暗示佢有份殺人，而佢竟然起身拍手，咁即係代表…」。

亦有網民質疑事件真偽，「我估應該係假，不過諗起個畫面都好恐怖」、「開這種玩笑，是不是過份呢？」、「呢個年頭，咁爆嘅嘢冇理由到今時今日先有人講」、「手機年代，點會無人拍到？拍唔到即時都影到相吧」、「肯定假！我睇過好多謝票場，個個拎住手機拍片，如果有咁嘅事發生！唔使半個鐘就已經洗晒版啦！仲會係傳聞咩！」。

《正義迴廊》改編自2013年轟動全港的「大角咀肢解父母案」，上畫後叫好叫座，更榮獲「第41屆香港電影金像獎」共16項提名。（《正義迴廊》海報）

《正義迴廊》改編自2013年轟動全港的「大角咀肢解父母案」，29歲男子周凱亮哄騙父母到大角咀海興大廈參觀新居，於單位內親手弒殺65歲父親周榮基及62歲母親蕭月兒，其後與35歲同黨謝臻麒合作碎屍，處理後於海邊棄置。事後周報警求助，聲稱父母失蹤，並於社交媒體成立尋找「失蹤的爸爸媽媽」群組，並接受媒體影片訪問協助。直至周突然在線上遊戲群組及WhatsApp自認殺害父母，案件始獲揭發，周及謝分別被警方拘捕並控以謀殺。

2014年8月，案件於高等法院展開首次審訊，惟因2名陪審員先後退出，暫委法官司徒冕宣佈重新遴選陪審團，至2015年2月23日才重新開始，經過約1個月審訊，陪審團於3月20日以8:1裁定當時31歲的周凱亮兩項謀殺罪罪名成立，但一致裁定37歲的次被告謝臻麒兩項謀殺罪罪名不成立。

法官司徒冕依例判周凱亮終身監禁，至於他承認的兩項阻止合法埋葬屍體罪，則重判9年4個月，與謀殺罪刑期同期執行。而謝臻麒承認的阻止合法埋葬屍體罪獲判監1年，但他當時已還押近兩年，已經覆蓋刑期，故當庭釋放。