女生醉後醒來剩內褲　垃圾桶驚見這東西揭性侵真相　男友人被捕

女生外出喝酒要小心，身邊朋友一樣可以化身禽獸！台灣1名女大學生去年和好友們一同前往夜店，不料喝醉神志不清，男女友人送她回房後，男方趁機留下1，連續性侵女大生2次。她醒來發現身上只剩內褲，垃圾桶還有安全套包裝，才驚覺自己被侵犯，報案後警方將該名男子拘捕。法官雖判機性交罪成，但考慮到被告勇於認錯，主動和事主和解賠償，決定判1年10個月有期徒刑，但緩刑4年，另罰款10萬台幣（約2.6萬港元）。



台灣有女生和好友一同前往夜店，因為喝醉以致神志不清，被同行男生連續性侵2次。（Giovanna Gomes＠Unsplash）

台媒報道，台中有女大學生去年4月相約閨密及魏姓男友人到酒吧狂歡，3人逗留約5個小時，其間女生喝酒過量神志不清，醉到無法站立，閨密和魏男乘搭計程車將女生送回住處。不料魏男趁閨密先行離開時，竟對陷入半昏迷狀態、無力拒絕的女大生起了色心，連續性侵2次。

魏男事後自行離去，直至翌日中午女大生酒醒，發現身上只剩內褲，垃圾桶內有安全套包裝，立刻告訴閨密，對方隨即致電向魏男查問，魏男直接承認曾和女生發生關係。慘被性侵後，女生在學校老師協助下報警。

翌日女生酒醒，發現身上只剩內褲，加上垃圾桶有安全套包裝，才驚覺自己被性侵。（Gettyimages）

台中地方法院法官審理時認為，魏男為一己私慾，趁女生喝醉、無法抗拒之際，連續侵犯2次，影響其身心健全發展，判乘機性交罪成。不過，法官考慮到他犯罪後勇於認錯，與事主達成和解並給予賠償，加上態度良好，最終判以有期徒刑1年10個月、緩刑4年，並於判決日後的6個月內交付10萬台幣罰款，以作警惕，全案可上訴。