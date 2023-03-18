城巴阿叔疑阻靠窗位後生女落車：點解要就？　1句被質疑有心搏懵

巴士不時出現乘客糾紛，近日網上流傳一段疑似阻後生女落車影片，一輛往來天水圍和銅鑼灣的967X線城巴上，有坐在靠近走道座位的中年漢，疑不願側身給予坐在靠窗座位少女足夠空間下車。少女擔心身體觸碰到中年漢及「撞到」，要求再讓一讓，引起中年漢不滿。車長知悉事件後，走到中年漢身前不斷勸說「讓下女仔囉」、「大家就一就啫」，惟他堅拒離開座位，令少女受驚哭泣。影片引起熱議，大批網民斥責中年漢「有心想搏懵」，竟揚言少女可以撞過去，而且影片所見附近盡是空位，「正一鹹濕佬，咁多空位唔坐，想食豆腐」。



在一輛往來天水圍和銅鑼灣的967X線城巴上，有坐在靠近走道座位的中年漢，疑不願側身給予坐在靠窗座位少女足夠空間下車。（fb專頁「香港網絡日報」影片截圖）

facebook專頁「香港網絡日報」周五（17日）發布一段45秒影片，可見有名穿紅色短袖上衣、拿着黑色羽絨外套的中年漢坐在靠近走道的座位，身旁靠窗座位坐着一名少女。片初聽到車長勸說中年漢，「即係大家都係公民嚟㗎嘛，就一就冇問題㗎」，中年漢指出「咁佢咪自己行囉，有咩咁大件事呀？」，車長再說，「咁人哋女仔呀嘛」，中年漢駁斥「咁女仔又驚乜嘢呀？」，車長指「讓下女仔囉」，中年漢反問「驚我非禮佢？」。少女疑曾哭泣滿臉通紅，委屈地細聲解釋「唔係呀，我真係覺得唔夠位，我又唔想撞到你」，此時中年漢即說「唔緊要呀，你咪撞囉」。

中年漢續指，「唔緊要呀，我都唔怕俾你撞，你咁驚做咩啫？」，車長嘆道「唉，咁咪就一就囉，大家」，中年漢不滿指「點解要就呀？」，隨後側側身說「就咗俾佢啦，咁樣仲唔夠呀，點解要企起身畀佢呀？佢大啲？皇帝嚟嘅，武則天女皇，哼，真係神經病」。

車長繼續心平氣和地勸說，「唔係唔係，唔關事，大家就一就啫」，中年漢指出「已經就晒佢啦，咁樣仲唔夠過呀，你咩事呀？」，車長十分無奈道「唔好意思呀，真係，哎呀，佢（少女）又喊啦」。

網民一面倒斥責中年漢居心叵測，「垃圾佬，擺明有機心啦」、「點解咁多吉位係都要坐個女仔隔籬？睇唔明咩心態」、「死廢老後面好多座位，死廢老特登咁做㗎」、「咁迫一行過都掂到啦！想借啲意非禮」、「佢都講到出口：我都唔怕俾佢撞。咁即係話，我就係想佢撞我」。

有網民認為車長應即時報警，「見到依啲都唔明，勸一句唔X聽，直接報警，使X同佢講咁X多，等差佬嚟，等佢同差佬講」、「對住呢啲人使X咁斯文咩」。有網民提醒女性要好好保護自己，「俾我就踩上凳跨去前面，點都唔會益到條廢老，佢唔肯起身，擺明想揩到個女仔喇，做女仔真係要好好保護自己，依家個社會真係好恐怖！」。