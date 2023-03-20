69歲翁與35歲女性交　遭小鮮肉男勒索疑「仙人跳」　狠招反殺超狂

【仙人跳／爺孫戀】有年輕女子「獻身」要小心提防！台灣1名69歲李姓老翁與35歲陳姓女子多次發生性行為，陳女的25歲蔡姓男友知悉後，要求李翁付「精神賠償」作封口費。惟李翁認為是「仙人跳（色情敲詐）」，於是伙同多名友人把蔡男擄走「談判」，反將對方一軍。警方最終循線索救出蔡男，但調查後懷疑事件另有內情。



69歲李姓老翁與35歲陳姓女子多次發生性行為，沒料到後續演變成勒索及擄人事件。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，69歲李翁經介紹下認識35歲陳女，雙方多次相約外出並發生性行為。後來事件被陳女25歲「小鮮肉」男友蔡男知悉，蔡男不滿自己被「戴綠帽」，於是要求李翁賠償。

不過，李翁認為一切行為都是陳女自願，質疑蔡男搞「仙人跳」勒索，於是在2月24日下午4時許，李翁伙同5名友人到蔡男投宿的酒店，把蔡男擄走到另一住宅談判，過程中蔡男偷偷傳短訊向友人求助。

擄人過程被閉路電視（CCTV）拍下，警方循線索救出蔡男，並以妨害自由等罪拘捕李翁及其友人。警訊時，李翁向警方強調沒有毆打蔡男，只是想與對方商談，而蔡男也說自己沒有被打。

警方循線索救出蔡男，並以妨害自由等罪拘捕李翁及其友人。（網上圖片）

警方檢查蔡男身上沒有傷痕，但由於2人對陳女出軌過程細節含糊其辭，不像普通感情糾紛，認為事件另有內情，經調查發現3人都有吸毒背景，懷疑陳女可能是以「肉體」交換毒品，而蔡男發現並想藉此尋求「好處」，卻被李翁認為是「仙人跳」，觸發事件。