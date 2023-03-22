為前途欲移民加拿大　悉母獨力照顧兩老壓力大到失眠　港男陷兩難

移民與否，家人的支持非常重要。最近1名男子發文分享，指自己因為未來職場發展，而決定移民加拿大，母親也一直支持其決定。惟樓主早前接獲醫院來電，才得知母親因想起未來要獨力照顧兩老，感到壓力太大而失眠，私下到醫院希望醫生開藥。樓主首次知道母親的身心狀況，加上女友暫時沒有打算一同移民，故讓他不禁再思考自己應否移民，大嘆「2個老人家時日無多，又驚阿媽捱唔到，好糾結」。



1名男子發文指自己因為未來職場發展而決定移民加拿大，母親一直表示支持。惟樓主早前接獲醫院來電，才得知母親最近因壓力太大而失眠。（電影《阿媽有咗第二個》劇照）

樓主在連登討論區以「因為我決定讀書移民 阿媽要去睇醫生」為題發文，表示日前上班時突然收到醫院來電，問其母親有否自殺傾向，並解釋道病人因為感到壓力太大而影響睡眠質素，希望醫院開藥助眠，因此院方必須了解其心理狀態。樓主事後立即叫母親放假休息，但母親拒絕並指「要返工令自己忙先可以get distracted（分心）」，反過來着樓主專心工作。

樓主續稱，家中母親和年約九旬的公公婆婆一直都支持他移民的決定，而他現時從事的行業，在香港沒有太大發展空間，因此希望移民到加拿大。由於父母一早離婚，因此樓主日後若離開香港，照顧兩老的重擔便由母親獨力承擔，而且兩老經常吵架，體弱多病，不願住老人院，又拒絕服藥覆診，「日日放工返屋企照顧佢哋仲忙過返工」。樓主不禁慨嘆道，「近排阿媽晚晚失眠，但都keep住叫我專心搞自己嘢」，讓他非常心痛。

樓主希望母親放假休息一下但被拒絕，母親還指自己需要工作好讓自己分心，以免想起兒子即將移民一事。（電影《阿媽有咗第二個》劇照）

另外，家中兩個老人家亦不捨樓主離開，希望樓主移民前再彈鋼琴給他們聽，「因為會係最後一次，第時我移咗民再返嚟嗰時佢哋已經走咗」，聽得樓主很痛心。除了家人，樓主的女朋友亦暫時未有打算移民，需留港照顧家人，故兩人未來的關係和發展仍是未知之數。

種種因素讓樓主不禁反思還應不應該移民，「2個老人家時日無多，又驚阿媽捱唔到，好糾結」。帖文引來大批網民討論，有人認為以樓主家人目前的情況，此時移民並非好時機，「移民唔係唔好，但聽落好似唔係一個好時機」、「淨覺得你阿媽好慘…」、「賺錢養家請工人，等你冇負擔時再去」。不過，也有網民表示樓主可帶同母親一起移民，而且也要為自己的未來打算，「叫埋阿媽移民，佢唔肯嘅話，係佢自己揀，咁就唔會再情緒勒索到你」、「其實移民係人生大事嚟，應該為自己負責，唔使太諗其他人」。

不過，樓主後來再留言補充，稱老人家身體差，早前分別曾患癌和心臟病發，但過去他總能在母親身邊分擔壓力，因此母親一想到樓主即將離港，假如兩老有任何不測，「佢（母親）一把年紀未必再handle到，積埋積埋到呢排開始影響作息」。對於聘請看護或外傭一事，樓主則回應指母親始終不放心將老人家交外人照顧，故不曾考慮，各種難以解決的問題均讓他難以抉擇。