的士車廂不雅影片瘋傳！司機疑露出自瀆　手速震驚網民：咁緊火？

【的士／的士司機行為】光天化日下，竟然做這種事？網上近日瘋傳一段的士車廂內不雅影片，指有的士司機於車廂內疑似自瀆。影片引來網民熱議，直指「咁緊火啊？」、「有無咁離譜」；也有人笑言司機是在「抹眼鏡」、「搲痕」，惟有網民反駁以司機「手速」不似在「抹眼鏡」或「搲痕」。

亦有的士司機認為，無論何時都應該注意自己言行舉止，「先不討論事件嘅真偽！各師兄妹的言行舉止都代表着香港的士業！以免影響香港的士業的聲譽及絕大部份奉公守法之的士同業」。



網上近日瘋傳一段的士車廂內不雅影片，指有的士司機於車廂內疑似自瀆。（影片截圖）

該段影片長1分30秒，未有交代拍攝時間及地點。影片見到，當時的士停泊在路邊，車廂內坐在駕駛座的的士司機，右手放於下體位置極速前後移動，疑似在自瀆，直至影片完結仍沒停下，其間不斷有車從旁邊駛過。

不少網民看過影片後嘩然，「咁緊火啊？」、「有無咁離譜」、「光天化日做埋啲咁嘅嘢？」、「黐X線」。亦有網民笑言，「捽緊眼鏡啫」、「搲痕唔得呀？」、「悶悶地咪攞出嚟玩下囉，做乜大驚小怪喎」，惟有網民反駁，以司機手速來看，不似是「抹眼鏡」或「搲痕」。

另有的士司機留言表示，無論何時都應該注意自己言行舉止，「先不討論事件嘅真偽！各師兄妹的言行舉止都代表着香港的士業！以免影響香港的士業的聲譽及絕大部份奉公守法之的士同業！希望各師兄妹注重言行舉止，做個榜樣嘅的士車長！」。

網民看過影片後嘩然。（影片截圖）

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可罰款2,000元及監禁6個月。