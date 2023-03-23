短裙出事？內地女乘港鐵被大叔非禮　嘆港人冷漠不幫手　後續更狂

【港鐵／非禮】禽獸行為絕不能啞忍！有內地女於「小紅書」講述近日來香港旅遊不愉快經歷，指穿短裙在港鐵月台等車時，被中年男人摸屁股非禮，看到對方面無表情步步進逼，她於是邊逃走邊向3至4個路人求救，卻無人伸出援手，令她感到絕望。事後她猶有餘悸，反思是否因自己穿的裙太短所致，「遇到這樣的變態都是我們自找的呢？」，又提醒女孩子在香港一定要保護好自己。

事件引來內地網民熱議，認為樓主不應自責，「你就是簡單的遇到個變態而已，別受害者有罪論」，又建議遇到相關情況須找港鐵職員或報警求助，亦要大聲求救。也有女網民分享自己經歷稱，「我在香港不敢穿短裙，那邊的鹹濕佬真的多到離譜，偷拍也多到離譜」。



有內地女於「小紅書」講述近日來香港旅遊不愉快經歷，指穿短裙在港鐵月台等車時，被中年男人摸屁股非禮。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「香港驚險之旅 - 穿衣自由在香港能實現嗎」為題發文，講述自己來香港旅遊經歷，指當日她與朋友準備乘港鐵到迪士尼，並穿了「到大腿的裙子」。

她們在中環站月台選了「人少又靠裏面的門」等候列車到站，然而樓主突然感到有一隻手「過來摸住我的屁股」，一轉頭就發現一名中年男人面無表情的看着她，嚇得她連忙後退說「你幹什麼！」。惟中年男沒有說話，並朝樓主一步步逼近，樓主嚇得大腦一片空白，惟有向後退，並邊跑邊向旁邊3至4名男女求救，卻沒有人伸出援手，「當時我後面已經沒有路了，那個男人依然不停地向我走過來，此時此刻我很絕望」。

有內地女於「小紅書」講述近日來香港旅遊不愉快經歷。（小紅書）

最終樓主往人多地方跑，「一直跑了很久，直到看不見他（中年男子），那一刻我才覺得我好像經歷了一場生死戰」。事後樓主猶有餘悸，「已經過去三天了，每每想起我都會發抖」，又反思是否自己衣着問題導致，「是不是穿的太短了？可是很多女孩子都是這樣穿的啊，還是說我們違反了社會規則，一直讓自己處在危險的邊緣，遇到這樣的變態都是我們自找的呢？」。她又提醒在香港或即將準備去香港的女孩子要保護好自己，「穿了短裙短褲的出門在外最好是帶一件長長的外套或者風衣。乘地鐵的時候最好是找人多的地方等，晚上也不要一個人出門」。

不過樓主也分享在香港首天遇到的暖心經歷，「剛入境就被工作人員熱情打招呼，隨後也遇到了熱心小姐姐幫我們拿行李，打車也遇到了脾氣好愛聊天的司機」，只是沒想到第2天就遇上今次「崩潰事情」。

樓主也分享在香港首天遇到的暖心經歷。（資料圖片）

事件引來網民熱議，認為樓主不應自責，「你就是簡單的遇到個變態而已，別受害者有罪論。下次還到這樣的情況也不用一直跑，去人多的地方就可以了，人多你一喊這些變態就不敢幹什麼」、「再遇到這種情況記得大喊非禮啊，旁人可能不知道妳發生了什麼狀況」、「遇到變態不要怕，大叫抓住他並且報警，你愈怕這種變態愈爽」、「去這種魚龍混雜，什麼人都有的地方，女孩子一定要備一些防狼噴霧」。也有女網民分享類似經歷，稱「我在香港不敢穿短裙，那邊的鹹濕佬真的多到離譜，偷拍也多到離譜，我是有被嚇到陰影的」。