奉子成婚被拒　男友車禍亡家人想留子嗣　台女決定咁做竟被罵冷血

台灣有女網友在網上發文，指今年初發現懷有男友骨肉，心想要奉子成婚，可是男友反對，更迫她人工流產，兩人因而分手收場。詎料男友不久因車禍離世，男方家人想留子嗣，竟要求女網友生下孩子，女網友不忿男友家人呼之則來的態度，其後進行人工流產，男友姐姐得悉孩子沒了，竟怒極大罵她會有報應。網民看過帖文反應激烈，不少人直言支持樓主做法。



女網友在網上發文指發現懷有男友骨肉，但男友不想負責任更迫她墮胎，兩人最後分手。（《我的上流世界》劇照）

該名台女在facebook群組「匿名公社」發文，指自己今年1月發現懷有男友骨肉，但男友不想負責任，拒絕與她結婚，更迫她墮胎，兩人最後為此大吵一場，繼而分手。

萬萬料不到的是，男友之後因醉酒駕駛發生車禍身亡，樓主到靈堂弔唁時，男友姐姐提出要求，希望她把孩子生下來，表明男友是家中獨子，家人想要為家族留下子嗣，但台女心有不甘，「我不想答應她，畢竟一開始就是因為他不想要小孩，我們才會分開，現在她們有什麼資格要求我為他們傳宗接代？」。

男方姐姐得知女網友已墮胎後，打電話大罵她冷血會有報應，不過她認為自己沒有任何義務替前男友「留香火」。（《Baby復仇記》劇照）

台女續指，男友家境不算很好，男友姐姐只答應會幫忙減輕照顧負擔，她思前想後，最終接受了做人工流產，「也許有人會覺得我很殘忍，但是我還年輕，有自己的路要走，不想為自己過去的錯誤賠上未來」。男友姐姐得知台女已墮胎後竟大發雷霆，甚至打電話大罵她冷血會有報應，不過她認為自己沒有任何義務替前男友「留香火」。

帖文一出，不少網民紛紛支持台女的做法，「如果你男朋友沒死的話，他們家的人理都不會理你」、「作法是對的！妳還有妳的路要走…不需要去想什麼！」。亦有人批評「留香火」的觀念已過時，「為了一個傳宗接代？就要人家受苦受難？雖然很不希望無辜的小孩沒了，但是這樣生下來也是辛苦」、「請他的家人們尊重最大的當事人，當事人都不要小孩，不要付費，妳傷了身體，浪費了青春，請他們遵循當事人決定，好嗎？」。