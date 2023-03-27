港女愛上女生！遭男友疑出軌　爭執後發生性行為：算唔算被性侵?

任何性行為都應該是雙方自願！近日有女生發文，指控被男友侵犯，事源她突然喜歡上某女生，想「中途轉Les（Lesbian／女同性戀者）」，但因未和男友分手，便避開與對方發生親密行為。男友因而懷疑她出軌，雙方「半強制性」地發生了性行為，事後她問網民男友是否算是性侵。帖文惹來熱議，有人表示難以理解「半強制性」意思，且覺得樓主的確有出軌之嫌，有人則認為只要女性有一絲不願意已等同性侵，但也有人質疑樓主是想掩飾出軌，完事後才指控男友性侵。



樓主自覺「中途轉Les」，為了弄清內心想法便避開和男友發生親密行為，但被質疑出軌，稱與男友「半強制性」發生了性行為。（《夫妻的世界》劇照）

該女生在Dcard討論區以「中途轉Les，覺得畀男朋友性侵」為題發帖，指她和現任男友拍拖約1年多，卻在上個月遇到1位女生，有種情不自禁想和她一起的感覺，所以開始懷疑自身的性取向，同時對現任抱有內疚心態。

為了冷靜和弄清內心想法，她一直迴避和男友的親密行為，對方因而懷疑她出軌，爭執後雙方「半強制性」地發生了性行為。樓主事後回想愈覺不被尊重，甚至覺得男友很噁心，因而詢問網民：「其實咁嘅狀況我算唔算被性侵？」

對於樓主形容被男友「半強制性」發生性行為，網民都覺得難以理解，「強行就強行，非強行就非強行。咩叫半強制？」、「你同佢分手就唔會發生所謂半強制性侵，自討苦吃」、「人哋以為你欲拒還迎，情趣啦」、「如果你無表達過唔願意嘅話，咁理論上唔算侵犯」。

事主問網民男友的行為是否算是性侵，帖文惹來熱議。（《夫妻的世界》劇照）

有人認為樓主既然喜歡他人，卻沒有如實和男友說，也不見得是尊重對方，「又唔分手又要嫌人噁心」、「中途轉Les咁X好聽，咪又係出軌」、「半強制係佢唔啱，你轉Les唔講清楚你唔啱，建議放過大家」不過也有人質疑，樓主是想掩飾其出軌的罪惡感，但當下又不抗拒和對方發生性行為，所以之後才有質疑男友性侵的想法，只是想令自己好過點。