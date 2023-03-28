內地團竟去富山邨？紅帽子企滿公屋平台　街坊驚訝：參觀火葬場？

內地與香港通關後，旅遊業逐漸復常，近日各區也湧現旅行團，部份更引起居民不滿，批評阻礙日常生活。有鑽石山富山邨街坊近日發文，指竟在邨內發現「一車又一車」內地團蹤影。大批「紅帽子」旅客於公屋平台出沒的相片引來街坊注意，有人指出邨內酒樓轉手後成為接待午餐的地點，亦有人指該區「最著名」的地標就是墳場及火葬場，笑言「可以參觀墳場墓地、骨灰位、火化地方」。



有鑽石山富山邨街坊近日發文，指竟在邨內發現「一車又一車」內地團蹤影。（fb「黃大仙區友」圖片）

該網民於facebook群組發文，貼出數張相片，顯示富山邨內竟出現內地旅行團的蹤影，大嘆：「寧靜的富山邨都唔放過，一車又一車。」相片可見，至少2輛旅遊巴停泊於邨內位置，大批頭戴紅帽的遊客一個接一個走進邨內平台，一行人向着商店方向步行，似是前往商場內某間店舖。

樓主明言，富山邨本來是平平無奇的屋邨，不明白有何「景點」可吸引遊客，「我眼見就藥房購物、酒樓午膳，只係想不到會在小小富山邨出現，都想知疫情前有無」。不少網民看過相片亦表示不解，「富山有咩睇呀？睇山墳呀？定睇靈灰位？」、「係咪睇屋邨示範單位，籌備申請落嚟香港住嘅屋係點嘅樣」。

樓主上載的相片可見，至少2輛旅遊巴停泊於富山邨內位置，大批頭戴紅帽的遊客一個接一個走進邨內平台。（fb「黃大仙區友」圖片）

「紅帽子」進軍富山邨的相片引起討論，有街坊指出2個原因，解釋富山邨的「地利人和」有利旅行團，「因為酒樓轉咗手，會接大陸團啲生意，所以富山已經被攻陷咗」、「方便上落旅遊巴，又有酒樓，附近又有南蓮園池、黃大仙廟，俾人揀中無辦法」。

有街坊則大嘆日常生活已受影響，「街坊已經話見到紅帽仔四圍吐痰，食完燒味飯又周圍掉，個村嘅寧靜已經俾酒樓嘅新老細破壞咗」、「我見佢哋係咁搞藥房嗰啲嘢，但係又唔係幫襯」、「新接手酒樓近來開始接團餐之後，好多陌生大叔大嬸在附近煲煙遊望」。