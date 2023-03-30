內地孕婦入境香港被關「小黑屋」　製海關對答攻略：坐等帶妳入境

【孕婦／入境】有內地孕婦於「小紅書」發文分享入境香港時被關進「小黑屋（單獨房間）」經歷，講述要如何回答入境人員問題，直指「千萬別說多」，之後就「坐等他們（入境人員）帶妳入境啦」，又提醒入境香港要帶定3樣文件資料。帖文引來內地網民熱議，不少人分享類似經歷，但也有內地網民明言不會在香港生小孩。



有內地孕婦於「小紅書」發文分享入境香港時被關進「小黑屋（單獨房間）」經歷。（示意圖／gettyimages）

該內地孕婦於「小紅書」以「孕婦過香港被關小黑屋」為題發文，講述自己過年後於懷孕23周到香港過境被關「小黑屋」過程，形容「沒那麼嚇人！其實是24w（24周）後香港關是不允許孕婦過境了」。

樓主最後強調，「不要聽信太多關於在香港待遇多好的渾話，以身試法」。（小紅書）

樓主表示，其丈夫是香港人，一通關她們便回香港登記註冊，並帶備了最近一次「b超單（BB超聲波檢測）」、「戶口本」及「港澳通行證」，然後入境時遇上海關問話，例如問她們「夫妻在內地就業情況」、「註冊帶了什麼資料」、「來香港多久」、「坐什麼交通工具來港」、「帶了多少錢過來」等，強調「千萬別說多，他們會擔心妳留港生育！」。

樓主並詳細列出海關的問題及答法：

問題1：



海關：z小姐這次來港是旅遊呢還是怎麼呢？

樓主：和先生來註冊的（如實告知，真誠相待）



問題2：



海關：好的，z小姐有打算在港產子嗎？

樓主：沒有，我在內地生，孩子也入內地戶口（你要準確地告訴他，你沒打算過來生孩子）



問題3：



海關：好的，有沒帶產檢的證明和預約醫生的證明？

樓主：然後把你準備好的b超單亮出來，然後告訴他你會在哪家醫院生。



樓主續說，回答海關問題後，「就坐等他們帶妳入境啦」。樓主又提醒，如果是到香港旅遊，「一定要在20w（20周）前來港最好，很多孕婦在20w已經很顯懷了，被關的幾率很大。不需要你報備懷沒懷，海關阿姨的眼睛就像b超一樣，一眼就看出你懷孕」，並重申一定要如實告知情況，「告訴他你大概什麼時候離境？打消他們腦子裏以為你要留港的想法！」。

樓主最後強調，「不要聽信太多關於在香港待遇多好的渾話，以身試法！完全沒必要，作為一個內地人，漂洋過海哪哪都去過，始終覺得中國內地一級棒！」。

香港與內地通關後人流增加。（資料圖片）

帖文引來內地網民熱議，「本來大肚就不應該去人家的地方生孩子啊」。亦有不少網民分享類似經歷，「我當時4個多月的時候過關被關了。我就說帶我姐來shopping的，買完當天就回了，然後海關就說這次過關之後我會被拉入黑名單，等生完之後再解除黑名單就可以正常入境了。我說可以沒問題，之後就把證件還給我放行了，也沒那麼可怕的」、「我是準備去香港生的，他們第一次問了話以後給我備註了一下，以後就是隨便出入了」、「我先生是香港人，之前我已經在香港預定了醫院，只是6個月的時候我才過去檢查，過關的時候帶小黑屋問了一兩個小時，甚至手機微信聊天全部人的都看，然後又看我的結婚照。還要單獨讓我在外面等，手機被拿進去檢查」。

也有網民稱不會在香港生小孩，「我老公香港的，我也堅決在內地生，雖然香港出生對教育真的很好，但對我而已，內地生活真的一級棒，香港地方小，到現在還在用現金，我也不知道香港人的優越感哪裏來的，比內地落後那麼多，實在受不了，在香港生孩子我會抑鬱的」。