港鐵男疑偷拍短裙女斷正影片瘋傳！遭乘客圍堵咁做　港鐵竟咁處罰

坐港鐵要提防被偷拍！本港網絡今日（3月29日）瘋傳一段影片，有戴眼鏡男子懷疑於港鐵站偷拍短裙女生被「斷正」揭發，其間短裙女情緒激動高聲要求男子刪除偷拍內容，其他乘客見狀合力阻止男子離開，等候警察到場。片段引來網民熱議，批評男子偷拍行為，又認為不應讓男子刪除內容「消滅」證據，「仲畀機會佢delete（刪除）？梗係留返證據告佢啦！」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，3月27日晚上約8時15分，中環站職員接獲一名女乘客求助，報稱被一名男子偷拍其腿部，職員於是協助報警；警員到場處理，車站職員其後向該男子發出違反香港鐵路附例警告通知書，並記錄在案。



本港網絡今日（3月29日）瘋傳一段影片，有戴眼鏡男子懷疑於港鐵站偷拍短裙女生被「斷正」揭發。（影片截圖）

有網民今早於Facebook群組「香港突發事故報料區」上載該段22秒影片，留言「男仔偷拍靚妹被發現」。

從影片見到，一名拿着手機、戴眼鏡口罩、穿長袖綠色迷彩衣藍色牛仔褲男子，正被數名男女圍堵按住，並在拉扯爭奪手機，其間傳出「等差人嚟」、「你唔好delete佢啊」等聲音。

不過疑似事主、穿窄身短裙女生表示「唔得閒搞佢啦，快啲delete」，又向男子高聲斥責「你蝦我幾個𡃁妹！你做咩咁蝦𡃁妹！你delete咗佢先！」。男子回應「係，delete」，另一女子則拿走男子手機，「你放手吖，畀我哋睇下先」。

事主角力過程逐格睇▼▼▼

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影片至此結束，暫未知後續如何。網民看法批評男子偷拍行為離譜，「欣賞下咪算囉，唔使偷拍」。也有網民認為不應讓男子「消滅」證據，「仲畀機會佢delete？梗係留返證據告佢啦！」、「其實最好第一件事，係唔好再畀佢操作手機。可以撳住佢隻手，等差人嚟到先」。

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，3月27日晚上約8時15分，中環站職員接獲一名女乘客求助，報稱被一名男子偷拍其腿部，職員於是協助報警；警員到場處理，車站職員其後向該男子發出違反香港鐵路附例警告通知書，並記錄在案。港鐵指，一直致力為乘客提供舒適乘車環境，呼籲乘客顧己及人，不要做出影響其他乘客行為；若有乘客覺得受到滋擾，可即時通知車站職員，以便作出適切跟進。