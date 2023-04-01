狗血！姐妹同時懷孕　人妻揭親姐與老公偷情3年　崩潰卻無法離婚…

發現丈夫出軌已難受，何況對象竟然是自己姐姐！國外1名人妻婚後多年一直因未能懷孕受困擾，近日她月經未到，一查才知已經懷孕14周，而她離婚後一直單身的姐姐也在差不多時期懷孕。這本應是開心事，但人妻卻發現姐姐腹中骨肉竟然也是自己丈夫的！驚覺丈夫背着自己和姐姐偷情3年之久，並且由姐姐未離婚開始就有肉體關係，人妻痛心疾首，本想和丈夫離婚，但為了孩子最終還是決定暫緩離婚。



有人妻在討論區表示發現丈夫與她姐姐出軌，姐姐懷了雙胞胎；同時她發現自己也懷孕了。（示意圖／GettyImages）

日前，國外1名29歲人妻在Reddit論區發文表示，她與32歲丈夫喬爾（Joel）相戀13年，自20歲結婚後，就一直是喬爾養她。她不曾讀大學也不需工作，「我有一個完美的家庭和一個完美的丈夫，一個完美的房子和完美的生活」，除了孩子外，她已經得到想要的一切。雖然一直無法成功懷孕是夫妻倆的心病，但她堅信會和喬爾一輩子幸福下去。

大約2個月前，人妻發現離了婚、35歲姐姐懷了雙胞胎，而孩子竟是喬爾的。可能因為無法再隱瞞下去，人妻向喬爾攤牌時，他坦承了一切。原來早在3年前，人妻的姐姐婚姻出現問題於是到她家傾訴，其時與喬爾發展出婚外情。兩人持續了數個月肉體關係，直至喬爾出於愧疚，單方面終止不倫關係。不過在去年年中，姐姐離婚後再次找上喬爾，他們舊情復燃，然後就有了身孕。

人妻指丈夫與姐姐早於3年前開始偷情。（示意圖／GettyImages）

人妻得知真相氣憤至極，而喬爾就向她提出補償，說會買車買樓，只要她想要的都可以；又表示就算雙胞胎出生，他也不會承認父子、父女關係。人妻始終無法忍受身邊最親近的兩個人同時背叛自己，上月提出離婚，搬回父母家住。當時她月經未至，一直以為是情緒壓力所致，直至近日她驗孕，發現已懷孕14周。

多年來她一直希望育兒，但在這個準備離婚的時間點懷孕卻成了煩惱。反觀丈夫喬爾欣喜若狂，認為這是個新開始，承諾只要她不離婚，會提供一切所需的，甚至已找好助產士、託兒所。由於人妻所在的州分，墮胎屬非法行為，加上她懷孕風險很高、需要大量醫療支援服務，她和父母無法負擔，人妻不想產前離婚，也不想在產後獨自照顧孩子，為勢所迫暫時不離婚。

人妻坦言已經不愛丈夫，但為了生育等醫療開支，她決定生產後再離婚。（示意圖，非當事人／GettyImages）

人妻坦言已經不愛丈夫，就算有了孩子也不會和好如初，但真的需要經濟援助來生孩子，想待產後找到工作再離婚。她直言對姐姐深惡痛絕，事件發生至今，姐姐一句道歉也沒有，甚至胡編亂作故事。她決定和姐姐斷絕來往，又透露父母也無法接受姐姐行為。

人妻又稱從姪子、姪女口中得知，姐姐打算與前姐夫復合，她不知前姐夫是否知道「被綠」真相，但她希望對方能知悉。她對姐姐腹中雙胞胎感到抱歉，曾告訴丈夫他的行為會傷害孩子，卻無法改變什麼。雖然她痛恨着丈夫和姐姐，但姪子、姪女及未出生的孩子是無辜的，她承諾會同樣愛他們。

事件在網上引起極大爭議，不少網民認為人妻應該果斷離婚，「這不會有好結果的。你們兩姐妹的孩子將成為堂兄弟姐妹」、「難以想像家庭聚會會是什麼樣」、「欺騙你已經夠糟糕了，還和你姐姐一起欺騙你，你不應該再給他機會」、「如果他可以通過和你姐姐上床來背叛你，那麼沒有什麼能阻止他在你的家庭之外尋找外遇對象」。

（Reddit）