好惡！沙田男拒提早落車　綠van司機爆粗鬧：咪Ｘ落囉　後續更衰

坐綠van竟無故被司機爆粗鬧？有沙田街坊發文，稱日前早上坐區內小巴上班，當駛到沙田站平台的單程路時，前方被數架落客的巴士、小巴「頂住」，司機便開門讓乘客提早下車，他客氣表示想到站頭再落車，卻被司機爆粗問候「咪X落囉」，小巴到站頭時，「仲要chok多chok想攞返個尾彩」，司機的態度令他不明所以。網民指小巴司機很難請人，故投訴都無用，笑指該線有2名司機出名態度差，而司機為何急於要所有人下車，亦引來網民一番猜想。



有網民坐小巴上班時拒絕提早下車，竟被司機爆粗鬧。（資料圖片）

樓主在facebook群組「沙田之友」發文，抱怨自己坐綠色小巴無故被司機用粗口辱罵，他稱本周一（27日）早上8時許乘坐67A線上班，當小巴到沙田站平台時，該段單程路有數架小巴及巴士正落客「頂住咗」，司機便打開車門，讓想早點下車的乘客離開。

當時所有乘客都落車，樓主因為不趕時間，想等小巴返回站頭才下車。司機見車上只剩他1個人，便提醒可以落車，「我就問佢返到站頭先落車得唔得？」，態度正常有禮，「點知佢同我講『咪X落囉！話知你吖！』，架車返到埋站頭仲要chok多chok想攞返個尾彩，做香港人真係慘，正正常常畀錢搭小巴都無端端畀人辱罵」。

樓主想坐到站頭才下車，未料被小巴司機爆粗鬧，「埋站頭仲要chok多chok想攞返個尾彩」。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

網民慨嘆今時今日小巴司機「態度技術都極差」、「小巴的士你想有禮貌？」，又指行內文化對乘客態度及語言都有問題，投訴也沒用，因小巴司機請人困難，「司機惡過老細，因為請唔到人」、「人哋都唔憂做」、「小巴公司點敢郁啲小巴大佬吖又」。有街坊笑言「好小事」，該路線有2名司機出名態度差。

有留言認為司機只是想方便大家早點下車，「大家都係打工養活自己和家人，可以嘅互相睇諒吓啦！」。樓主回應指他純粹不滿對方無理爆粗，「佢架車最終都要返站頭上客，我等架車返到站頭先落車其實都阻唔到佢，都唔知佢嬲乜？」。他稱自己前往的目的地會經過站頭位置，所以才想到站再下車，「司機下次用粗口鬧乘客之前，應該都要喺乘客嘅角度考慮吓佢嘅感受」。

部份網民突破盲點，好奇司機無論如何都要駛回站頭，有乘客到站才落車應不會有影響，懷疑司機想爭取「私人時間」，「可能個司機好想享受獨自空間」，趁乘客全部下車後食煙，「點知落剩一個客，諗住小小空檔都無得食，可能個人就忟」。惟樓主覺得該路線繁忙，返回站頭也不可能有時間抽煙，「返回站頭後轉成另一條路線」。

（綜合）