車cam直擊｜貨車車尾跌出發電機　畫面極驚險　網民嘲：極速落貨

為己為人，貨車司機運載物品時有責任要做好安全措施，保障行車安全。近日網上流傳一段行車記錄儀（車cam）影片，有貨車司機疑未有綁好放在車上的地盤發電機（風機），導致發電機於行車期間從車尾跣落地面，幸好沒有壓到後車。影片引起熱議，有網民嘲諷「極速落貨」、「發電機跳車，體操式展開雙手多謝，落地有幾多分？」、「Tesla Model X」。亦有網民認真討論事件，批評「啲地盤車裝嘢真係求X其其」、「點會唔用飛機帶」。



近日網上流傳一段行車記錄器（車cam）影片，有貨車司機疑未有綁好放在車上的地盤發電機（風機），導致發電機於行車期間從車尾跣落地面。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有車主於fb群組「車cam L（香港群組）」上載一段38秒車cam影片，片初兩條行車線的車輛都停下，相信是在燈位前等候轉燈，其間畫面左方的貨車司機一度從車窗探出頭來觀察後方，但未有察覺異常，至綠燈時隨即尾隨前方的士駛走。

意外總是在彈指之間發生，隨着貨車往前駛，放在貨車車尾的地盤發電機快速跣落地面，機尾垂直，零件破碎散落一地，兩邊翼張開，過了幾秒才平衡機身，車輪落地。惟貨車司機疑未有察覺發電機跣離車尾，繼續駛走，直至影片完結也沒見到司機下車回頭。

貨車行車期間飛出龐然大物的影片引來網民熱議，嘲諷「變形金剛」、「孖寶賽車」、「一架變兩架，分體式」、「翼起咗！重得滯，飛唔到上車！」、「燕式平衡，後翻騰半周，難度系數1」、「送你一部發電機！唔使爭位充電！後面有車跟貼呢鑊就充飽！」、「架車講司機有落，司機有向後望回應，佢就落車啦」、「成架電動X，左右兩邊尾翼打開」。

貨車車尾跌出發電機全過程▼▼▼

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有網民批評貨車司機事前沒綁好發電機，「乜都冇綁」、「上斜咪X街！」、「啲大車質素愈來愈低」、「而家啲人無安全意識」。雖然樓主的影片沒有聲音，但有網民猜測後車司機曾響咹提醒發電機即將跣出車，「應該後車有響過咹，貨車（司機）先伸個頭出嚟」，有人則說「可能佢係伸個頭回X後面，響乜X咹呀」。

有網民質疑貨車司機於危險情況下仍繼續開車，「個貨車佬已經望下後面知有唔妥，仲開車？」，有人回應猜測「佢知有問題，但不知嚴重性，可能諗住行前啲搵位停低處理，啱啱轉燈，唔行車又怕阻到後車，當然而家出事就梗係會話應該一早停車」。

根據《道路交通（交通管制）規例》第374G章，司機須確保負載物適當地固定或盛載在車輛上，而負載物的重量和其擺放的方法，均不可對任何人士造成危險。司機違反有關規例，如屬首次定罪，可處罰款5000元及監禁3個月；如屬第2次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。