好驚！老婆體恤睡眠不足主動做司機　開車前問1句嚇得人夫秒驚醒

各位男友、人夫，你們是否有膽量坐女伴駕駛的車？有台灣人夫於網上發文分享驚心動魄經歷，憶述日前太忙只睡了一小時，老婆體恤他工作勞累，主動請纓當司機載他，但老婆於開車前問了句「你這個油門要怎麼踩才不會超速」，讓他瞬間驚醒，精神百倍。



有台灣人夫於網上發文分享，老婆體恤他工作勞累，主動請纓當司機載他，但老婆於開車前問了句「你這個油門要怎麼踩才不會超速」，讓他瞬間驚醒。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

該人夫於fb群組「爆怨公社」發文寫道，「老婆體恤我昨晚太忙，所以今天她開車，但是她開車前問我：『你這個油門要怎麼踩才不會超速』」，嚇得他睡意全消，深怕老婆駕駛技術不精，隨時發生車禍。他驚呼，「不知道為什麼明明才睡一小時，我超級有精神」。

根據樓主上傳的照片，他繼續坐在副駕駛座上拍下行車時前方馬路照片，似乎仍對老婆存有一定信心。不過他直言，老婆駕車時他全程不敢嘮叨，「因為我緊張到不敢開口」。

根據樓主上傳的照片，他繼續坐在副駕駛座上拍下行車時前方馬路照片，似乎仍對老婆存有一定信心。（fb群組「爆怨公社」圖片）

帖文引來網民笑言，「總比上車後，座位、後照鏡一切都調整完，再問你『左邊是煞車還是油門？』來的好」、「你要高興，至少她分的清楚煞車跟油門」、「此生沒有如此精神過」、「老婆開車連酒醉都醒了」、「還好不是問老公你保險有多少？」、「這個睡一覺，醒來後都過七天了，而且是飄進家門」、「好的老婆總是知道怎麼激勵你」。

有網民「突破盲腸」猜測，可能是老婆不想駕車的小計謀，「原來要這樣問才不用開車，筆記一下」、「已掌握不想當司機的關鍵咒語」。有網民擔憂樓主問道，「版主需不需要做安全回報啊，大家都很擔心你啊」。

有網民分享類似經歷和感受，「讓老婆開車載，比自己開車還疲勞，那種想睡又睡不着的感覺更難受」、「我不敢讓我老婆開，我怕一覺醒來跪在閻王殿」、「沒事啦，我老婆也說要體恤我，換她開車，不用我講話，我3歲兒子先阻止」。