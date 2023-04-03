訛稱通訊局職員致電！過程不足1分鐘騙徒即Cut線　背後原因係...

政府廣告都有宣傳，要謹記「提防騙子」！近日有沙田街坊發文，指日前收到訛稱是「通訊事務管理局」致電，稱他所用電話號碼將於2小時後停止運作，當有專人接聽時，對方竟因樓主不會說普通話而掛線，對話過程不足1分鐘，所以笑問「咁點呃人呀」。有網民笑言該「職員」明顯未夠專業，不少留言亦分享遇上類似電騙的經歷。



有網民日前收到訛稱是通訊事務管理局致電，當有專人接聽時，對方竟因樓主不會說普通話而掛線，對話過程不足1分鐘，所以笑問「咁點呃人呀」。（資料圖片）

樓主在facebook群組「沙田之友」群組發文，指日前收到訛稱是通訊事務管理局致電的騙案，對方稱將於2小時後停止其電話號碼。要求選擇語言時，他按下廣東話，但接聽職員竟然是說普通話。樓主解釋只會廣東話和英語，對方果斷掛線，全個對話過程連1分鐘都沒有，笑稱「咁點呃人呀？」。

網民嘲笑該騙徒「呃人都專業少少」、「搵個識廣東話嘅都咁難，定佢對象其實係大灣人？」、「目標顧客好清楚」、「不如唔好畀人揀廣東話，按1普通話，按2國語，按3北京話」；不過亦有人認為其實是對方得益，「佢玩X咗你1分鐘，而且你無仇報」。

網民對於該「職員」進行騙案都如此潦草，故嘲笑「呃人都專業少少」、「不如唔好畀人揀廣東話，按1普通話，按2國語，按3北京話」。（資料圖片）

有人分享接獲類似電話的經歷，「我幾十秒就比人Cut咗啦」、「同佢講唔該晒，無交幾個月台費，而家唔使煩」、「我不停同佢講唔好再呃人，無人信架喇，同關心問要唔要幫佢報警（如果畀人賣豬仔）」。有留言則表示儘管一聽就知是騙案，其實仍有人相信，「我有個舊大陸同事信到十足，驚到塊面都紅晒，問我點算」。