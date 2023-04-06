勁過瑜伽褲？女生愛「穿這樣」出街險走光惹議　網民看傻：超尷尬

穿瑜伽褲出街原來只是小兒科？有男生於討論區發文指，近日發現很多女生出街會穿「透明白長褲」幾乎「走光」，「輕則露出內褲痕，嚴重一點連她穿什麼樣式顏色的內褲都看得出來」，因此好奇問：「為什麼會想這樣穿？」

帖文引來網民熱議，有人認為這種穿着的確令人尷尬納悶，「這樣超尷尬」；也有網民表示，女生本人可能沒有察覺問題，「有時候室內外看起來會不太一樣」、「確實很多白褲很薄，需要注意會不會透」。



女性穿瑜伽褲出街常惹來熱議。（示意圖／gettyimages）

該男生於Dcard討論區以「女生都喜歡穿透明白長褲？」為題發文，指近日行夜市發現，一堆女生會穿「很透很薄」的白長褲，「輕則露出內褲痕，嚴重一點我連她穿什麼樣式顏色的內褲都看得出來」。

樓主對女生這種「差點走光」穿着感到不解，於是問其他網民意見，「我還是不太懂為什麼會想這樣穿」。

該男生指，近日行夜市發現，一堆女生會穿「很透很薄」的白長褲，求問為何要這樣穿。（示意圖／網上圖片）

帖文引來網民熱議，有人認為這種穿着確實尷尬，「確實三不五時會看到這種的，我也真的很納悶為什麼要這樣」、「這樣超尷尬」。

也有網民表示，女生本人可能沒有察覺問題，「我覺得是因為自己看不到後面，所以才不小心穿出門的，我上次也提醒我同學」、「我覺得有時候室內外看起來會不太一樣，覺得很多人不是刻意的，是買到品質不好太薄的」、「有一次朋友拍背影給我看，真的嚇到，超透明，之後就少穿了」、「確實很多白褲很薄，需要注意會不會透」。

瑜伽褲是女性常見衣着之一，圖為藝人倪晨曦。（misselvani@IG）

愛穿瑜伽褲的女藝人▼▼▼