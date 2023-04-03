脫肛貓B冷雨夜疑遭遺棄　善心女發現即帶往求醫安置　小貓下場係…

被遺棄的動物命途多舛，能遇上好心人救助實屬萬幸！有網民在Facebook群組分享救貓經歷，指日前發現1隻小貓在雨夜中被遺棄街邊，幸得好心人發現，通知她代為拯救。小貓被發現時有脫肛情況，她於是帶小貓到獸醫診所接受治療，並暫時將牠安置好，現時小貓已逐步康復。帖文引來網民關注，不少人留言為小貓打氣，又狠斥將貓遺棄於路邊的人。



日前，有小貓於雨夜中被遺棄街邊，被發現時更有脫肛情況，幸得好心人拯救及安置，現已接受治療並康復中。（「天下貓貓一樣貓群組」FB圖片）

該名女子上周五（3月31日）晚間在Facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發文，表示收到求助短訊，稱發現1隻幼貓疑被遺棄路邊，附近沒有貓媽媽的蹤影。樓主於是前往現場確認，發現小貓被放置於發泡膠箱內，體弱瘦小，體形僅比她的拳頭大少許，而且出現脫肛情況，「夜媽媽天寒地凍，仲要落雨」、「你咁樣擺佢喺街唔凍死都焗死」。樓主直斥遺棄者「點解啲人可以咁冇人性？」，並急急將小貓帶到獸醫診所診治。

小貓被發現時身藏1個發泡膠箱，當時膠蓋完全蓋上，樓主直斥頻棄者狠心。（「天下貓貓一樣貓群組」FB圖片）

樓主當晚凌晨時分不時發帖更新小貓狀況，指小貓服藥後脫肛狀況未見改善，最終需要進行手術修復。樓主待小貓完成手術並妥善安置後，拍片分享最新狀況，影片可見小貓雖然聲音沙啞、叫喊聲微弱，但身體狀況都比在街邊剛發現時有明顯改善。

樓主指已用諧音「肛」為小貓取名「Kong Kong」，「希望佢『肛肛好』」，並指「（小貓）仲屙到臭（大便），仲識好大聲鬧人，仲食到嘢，仲幾精靈咁樣，我都希望佢快高長大，搵到住好人家」。

帖文在社交平台上引起熱議，不只「貓奴們」關注事態發展，亦引來大批熱心網民討論，不少人大讚樓主善良，更「Like爆」她救貓的善舉，「好人一生平安！願小貓健康長大」、「謝謝救助小貓，祝福小貓平安健康」、「感恩有你，貓貓才能繼續生存」、「慘豬，把聲沙晒，要乖乖快啲好返」。

亦有網民狠斥遺棄動物的行為，「真系好X街，點解可以咁殘忍」、「啲人棄貓真係好X賤」、「祝福遺棄小貓的人同樣脫肛！」、「希望拋棄佢嗰啲人他朝君體也相同」、「100%係人類買貓返嚟有問題就丢岀街，點樣可以做得岀，遺棄生命在街頭分分鐘無命」。

（「天下貓貓一樣貓群組」FB群組）